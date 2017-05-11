Губернатор: "Вопрос о завершении строительства Сергиевской птицефабрики будет решен до конца мая"

В четверг, 11 мая, в Самаре продолжается пресс-конференция Николая Меркушкина. Глава региона прокомментировал ситуацию с завершением строительства Сергиевской птицефабрики.
"Ведутся переговоры с агрохолдингом "Белая птица", который готов инвестировать в этот проект. Планируем, что они завершатся до конца мая", — заявил Николай Меркушкин.
Губернатор добавил, что есть еще ряд крупных российских компаний, заинтересованных в завершении строительства фабрики. "Они готовы активно увеличивать экспорт птицы в зарубежные страны, и птицефабрика с возможностью производства 150-200 тыс. т мяса в год им интересна", — сказал Николай Меркушкин.
Напомним, строительство птицефабрики ведется в Сергиевском районе с 2013 года. На площадке предприятия запланировано строительство птичников, инкубаторов для яиц, убойного цеха и цеха глубокой переработки. Первоначально проект планировался к реализации на паритетных началах правительством Самарской области и ВЭБа. Правительство региона выделило запланированные на реализацию проекта средства, однако заемные деньги не поступили.
Также глава региона сообщил, что в начале июня пройдут переговоры с главой холдинга "Русские машины" Олегом Дерипаской по приобретению контрольного пакета акций завода "Авиакор".
Последние комментарии
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988