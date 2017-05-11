В четверг, 11 мая, в Самаре продолжается пресс-конференция Николая Меркушкина. Глава региона прокомментировал ситуацию с завершением строительства Сергиевской птицефабрики.

Губернатор: "Вопрос о завершении строительства Сергиевской птицефабрики будет решен до конца мая"

"Ведутся переговоры с агрохолдингом "Белая птица", который готов инвестировать в этот проект. Планируем, что они завершатся до конца мая", — заявил Николай Меркушкин.

Губернатор добавил, что есть еще ряд крупных российских компаний, заинтересованных в завершении строительства фабрики. "Они готовы активно увеличивать экспорт птицы в зарубежные страны, и птицефабрика с возможностью производства 150-200 тыс. т мяса в год им интересна", — сказал Николай Меркушкин.

Напомним, строительство птицефабрики ведется в Сергиевском районе с 2013 года. На площадке предприятия запланировано строительство птичников, инкубаторов для яиц, убойного цеха и цеха глубокой переработки. Первоначально проект планировался к реализации на паритетных началах правительством Самарской области и ВЭБа. Правительство региона выделило запланированные на реализацию проекта средства, однако заемные деньги не поступили.

Также глава региона сообщил, что в начале июня пройдут переговоры с главой холдинга "Русские машины" Олегом Дерипаской по приобретению контрольного пакета акций завода "Авиакор".