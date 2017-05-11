Фрунзенский мостовой переход будет построен в рекордные сроки

В четверг, 11 мая, Николай Меркушкин во время большой пресс-конференции для федеральных и региональных СМИ заверил, что Фрунзенский мост будет построен в рекордные сроки.
Губернатор рассказал, что проект Фрунзенского мостового перехода реализуется в том числе за счет средств, собранных по системе "Платон". Поскольку в этом году федеральный бюджет не получит от "Платона" столько средств, сколько планировалось, возник вопрос по финансированию строительства Фрунзенского моста в этом году.
"На мост было предусмотрено около 3 млрд рублей из средств системы "Платон". Сейчас ищутся другие источники, думаю, они будут найдены, и Фрунзенский мост, который мы начали строить 1,5 года назад, будет построен в рекордные для объектов подобного рода сроки — за 3-4 года. Вы же помните, сколько строился Кировский мост?", — сказал губернатор.
Он также отметил, что к осени впервые за 40 лет будет капитально отремонтирован Южный мост в Самаре. "Это тоже большой плюс. Последующие 30-40 лет мост будет служить населению города и области", — подчеркнул Николай Меркушкин.
Последние комментарии
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988