Фрунзенский мостовой переход будет построен в рекордные сроки

В четверг, 11 мая, Николай Меркушкин во время большой пресс-конференции для федеральных и региональных СМИ заверил, что Фрунзенский мост будет построен в рекордные сроки.

Губернатор рассказал, что проект Фрунзенского мостового перехода реализуется в том числе за счет средств, собранных по системе "Платон". Поскольку в этом году федеральный бюджет не получит от "Платона" столько средств, сколько планировалось, возник вопрос по финансированию строительства Фрунзенского моста в этом году.

"На мост было предусмотрено около 3 млрд рублей из средств системы "Платон". Сейчас ищутся другие источники, думаю, они будут найдены, и Фрунзенский мост, который мы начали строить 1,5 года назад, будет построен в рекордные для объектов подобного рода сроки — за 3-4 года. Вы же помните, сколько строился Кировский мост?", — сказал губернатор.

Он также отметил, что к осени впервые за 40 лет будет капитально отремонтирован Южный мост в Самаре. "Это тоже большой плюс. Последующие 30-40 лет мост будет служить населению города и области", — подчеркнул Николай Меркушкин.