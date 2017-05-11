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Губернатор Власть и политика

Николай Меркушкин: В регионе готовится пилотный проект по переходу на белые зарплаты

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 11 мая, губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел пресс-конференцию, посвященную пятилетию его пребывания в должности.

Николай Меркушкин: В регионе готовится пилотный проект по переходу на белые зарплаты Николай Меркушкин: В регионе готовится пилотный проект по переходу на белые зарплаты
Фото: Игорь Казановский

В частности, речь зашла об отмене для работающих пенсионеров, у которых доход выше прожиточного минимума на 250% (19,5 тыс. рублей), единовременных денежных выплат.

Губернатор напомнил, что в нашем регионе установлен достаточно высокий порог суммы — 19,5 тыс. рублей. В тоже время в Новосибирске он составляет 9,5 тыс. рублей. Если в Самарской области это 2,5 прожиточных минимума, то в республике Марий Эл и в Чувашии — только один.

Кроме того, у этой проблемы есть еще один очень важный аспект. Сегодня сделать справку о доходах несложно. Многие люди при этом получают зарплату "черным налом". И это может нанести серьезный ущерб бюджету, а те люди, что действительно нуждаются в помощи, ее не получат.

"Поэтому сейчас в регионе готовится пилотный проект, — заявил Николай Меркушкин, — который будет призван стимулировать переход на белые зарплаты".

Гид потребителя

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