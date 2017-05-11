В Самаре пройдет чемпионат мира по бодибилдингу

17 июня 2017 года впервые в России в Самаре пройдет чемпионат мира NABBA World Championship.

Эта старейшая организация бодибилдинга основала легендарный турнир "Мистер Вселенная", в котором принимали участие все пионеры культуризма: Стив Ривс, Рег Парк, Фрэнк Зейн, Арнольд Шварценеггер.

Право проведения турнира Россия выиграла голосованием среди почти сорока стран, имеющих представительства НАББА.

NABBA World Championship популяризирует и развивает бодибилдинг и фитнес, пропагандирует здоровый образ жизни, повышает мастерство и выявляет лучших спортсменов, а также укрепляет дружественные связи между спортсменами всего мира.

Один из гостей чемпионата мира, который пройдет в Самаре, Тони Маунт, представитель Англии, двукратный "Мистер Вселенная" 2015-2016 среди профессионалов. Посетит самарский турнир и абсолютная "Мисс Вселенная", представительница Италии — Флора Конти.

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