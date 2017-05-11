В Самаре пройдет чемпионат мира по бодибилдингу

17 июня 2017 года впервые в России в Самаре пройдет чемпионат мира NABBA World Championship.
Эта старейшая организация бодибилдинга основала легендарный турнир "Мистер Вселенная", в котором принимали участие все пионеры культуризма: Стив Ривс, Рег Парк, Фрэнк Зейн, Арнольд Шварценеггер.
Право проведения турнира Россия выиграла голосованием среди почти сорока стран, имеющих представительства НАББА.
NABBA World Championship популяризирует и развивает бодибилдинг и фитнес, пропагандирует здоровый образ жизни, повышает мастерство и выявляет лучших спортсменов, а также укрепляет дружественные связи между спортсменами всего мира.
Один из гостей чемпионата мира, который пройдет в Самаре, Тони Маунт, представитель Англии, двукратный "Мистер Вселенная" 2015-2016 среди профессионалов. Посетит самарский турнир и абсолютная "Мисс Вселенная", представительница Италии — Флора Конти.
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Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...
а заявки можно подать на участие?