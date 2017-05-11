Глава региона: Реконструкция Ботанического сада — это проект принципиальный

В четверг, 11 мая, состоялась пресс-конференция губернатора Самарской области Николая Меркушкина, посвященная пятилетию пребывания в должности. В том числе прозвучал вопрос о планирующейся реконструкции Ботанического сада. Примерная стоимость проекта — 400 млн рублей.

"Если мы говорим об университете, входящем в топ-100 вузов России, — заявил Николай Меркушкин, — то у него должен быть Ботанический сад не просто российского, а мирового уровня. Этот проект для нас принципиальный".

Губернатор рассказал, что во время недавней встречи с министром образования России Ольгой Васильевой были подтверждены договоренности о софинансировании проекта. Федеральный центр и регион возьмут на себя по 50% стоимости объекта.

"Этот проект будет реализован в любом случае, — подчеркнул Николай Меркушкин. — Единственное, что я сейчас точно не могу сказать, это сроки его завершения. Многое зависит от финансирования".

Скорее всего, общее благоустройство Ботанического сада будет завершено к чемпионату мира по футболу, а возведение новых сооружений будет осуществлено на следующий год.