Глава региона: Реконструкция Ботанического сада — это проект принципиальный

В четверг, 11 мая, состоялась пресс-конференция губернатора Самарской области Николая Меркушкина, посвященная пятилетию пребывания в должности. В том числе прозвучал вопрос о планирующейся реконструкции Ботанического сада. Примерная стоимость проекта — 400 млн рублей.
"Если мы говорим об университете, входящем в топ-100 вузов России, — заявил Николай Меркушкин, — то у него должен быть Ботанический сад не просто российского, а мирового уровня. Этот проект для нас принципиальный".
Губернатор рассказал, что во время недавней встречи с министром образования России Ольгой Васильевой были подтверждены договоренности о софинансировании проекта. Федеральный центр и регион возьмут на себя по 50% стоимости объекта.
"Этот проект будет реализован в любом случае, — подчеркнул Николай Меркушкин. — Единственное, что я сейчас точно не могу сказать, это сроки его завершения. Многое зависит от финансирования".
Скорее всего, общее благоустройство Ботанического сада будет завершено к чемпионату мира по футболу, а возведение новых сооружений будет осуществлено на следующий год.
Последние комментарии
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988