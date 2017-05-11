Пловцы клуба "Лада" завоевали 16 медалей всероссийского турнира

В городе Туймазы (Башкирия), 6 и 7 мая, состоялся традиционный открытый турнир по плаванию в категории "Мастерс" на призы основателя ДЮСШ г. Туймазы Шайдуллина Э. Б.
Всего в турнире приняло участие более 60 пловцов-ветеранов из городов Туймазы, Уфы, Альметьевска, Октябрьского, Белебея, Салавата, Елабуги, Казани, Стерлитамака, Самары и Тольятти.
Пловцы-ветераны клуба плавания "Лада" из Самары и Тольятти соревновались в составе 12 человек. Каждый участник стартовал на двух дистанциях: 100 метров комплексным плаванием (обязательная дистанция) и 50 метров любым способом по выбору. По итогам двухдневного турнира "ладовцы" завоевали 13 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали, сообщает министерство спорта Самарской области.
Прокофьева Мария (Самара, 25+) — 100 к/п — 2 место; 50 в/стиль — 1 место.
Новикова Кристина (Самара 30+) — 100 к/п — 3 место; 50 в/стиль -1 место.
Стрельникова Ирина (Тольятти, 55+) — 100 к/п — 1 место; 50 на спине -1 место.
Караблина Наталья (Тольятти, 40+) — 100 к/п — 1 место; 50 баттерфляй -1 место.
Михалицын Андрей (Тольятти, 35+) — 100 к/п- 1 место; 50 в/стиль — 1 место.
Петров Роман (Тольятти, 55+) — 100 к/п- 1 место; 50 брасс- 1 место.
Ангелов Сергей (Самара, 40+) — 50 брасс — 1 место.
Богатов Борис (Самара, 60+) — 100 к/п — 1 место, 50 в/стиль — 1 место.
Эстафетное плавание 4×50 в/стиль в составе Михалицын А., Богатов Б., Иванов М., Ангелов С. — 3 место.