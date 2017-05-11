Пловцы клуба "Лада" завоевали 16 медалей всероссийского турнира

В городе Туймазы (Башкирия), 6 и 7 мая, состоялся традиционный открытый турнир по плаванию в категории "Мастерс" на призы основателя ДЮСШ г. Туймазы Шайдуллина Э. Б.

Всего в турнире приняло участие более 60 пловцов-ветеранов из городов Туймазы, Уфы, Альметьевска, Октябрьского, Белебея, Салавата, Елабуги, Казани, Стерлитамака, Самары и Тольятти.

Пловцы-ветераны клуба плавания "Лада" из Самары и Тольятти соревновались в составе 12 человек. Каждый участник стартовал на двух дистанциях: 100 метров комплексным плаванием (обязательная дистанция) и 50 метров любым способом по выбору. По итогам двухдневного турнира "ладовцы" завоевали 13 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали, сообщает министерство спорта Самарской области.