В Ставропольском районе прошли открытые соревнования области по мотокроссу

В поселке Приморский (Ставропольский район) состоялись открытые соревнования Самарской области по мотокроссу среди мальчиков и девочек до 13 лет, юношей и девушек до 17 лет, юниоров и юниорок до 21 года, посвященные Дню Победы.
Спортсмены ГБУ "Областная детско-юношеская спортивно-техническая школа по спидвею" успешно выступили в классах мотоциклов — 125 см³ и 85 см³, сообщает министерство спорта Самарской области.
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Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...
а заявки можно подать на участие?