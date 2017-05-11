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В Ставропольском районе прошли открытые соревнования области по мотокроссу

ПРИМОРСКИЙ. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В поселке Приморский (Ставропольский район) состоялись открытые соревнования Самарской области по мотокроссу среди мальчиков и девочек до 13 лет, юношей и девушек до 17 лет, юниоров и юниорок до 21 года, посвященные Дню Победы.

Спортсмены ГБУ "Областная детско-юношеская спортивно-техническая школа по спидвею" успешно выступили в классах мотоциклов — 125 см³ и 85 см³, сообщает министерство спорта Самарской области.

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