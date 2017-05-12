В Самаре на неделю ограничат движение транспорта по Волжскому проспекту

Для безопасности дорожного движения во время проведения работ по прокладке тепловых сетей и восстановления благоустройства в Самаре будет временно ограничено движение транспорта по Волжскому проспекту, сообщил сайт горадминистрации.
С 00:00 15 мая до 6:00 22 мая 2017 года закрывается проезд по Волжскому проспекту на участке 20 метров от ул. Маяковского в сторону Студенческого переулка.
В это время изменится схема движения автобусов. Маршруты №61, 261, 247 будут следовать по проспекту Ленина, ул. Полевой, ул. Молодогвардейской, ул. Вилоновской, ул. Чапаевской, ул. Красноармейской, ул. Куйбышева, далее по своим трассам.
Маршрут №11 в направлении Октябрьской набережной будет следовать следующим образом: с ул. Максима Горького по ул. Вилоновской, ул. Куйбышева, ул. Красноармейской, ул. Чапаевской, ул. Вилоновской, ул. Молодогврадейской, ул. Полевой, по проспекту Ленина, ул. Осипенко, ул. Ново-садовой, проспекту Ленина, далее по своей схеме.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(