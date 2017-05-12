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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре на неделю ограничат движение транспорта по Волжскому проспекту

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Для безопасности дорожного движения во время проведения работ по прокладке тепловых сетей и восстановления благоустройства в Самаре будет временно ограничено движение транспорта по Волжскому проспекту, сообщил сайт горадминистрации.

С 00:00 15 мая до 6:00 22 мая 2017 года закрывается проезд по Волжскому проспекту на участке 20 метров от ул. Маяковского в сторону Студенческого переулка.

В это время изменится схема движения автобусов. Маршруты №61, 261, 247 будут следовать по проспекту Ленина, ул. Полевой, ул. Молодогвардейской, ул. Вилоновской, ул. Чапаевской, ул. Красноармейской, ул. Куйбышева, далее по своим трассам.

Маршрут №11 в направлении Октябрьской набережной будет следовать следующим образом: с ул. Максима Горького по ул. Вилоновской, ул. Куйбышева, ул. Красноармейской, ул. Чапаевской, ул. Вилоновской, ул. Молодогврадейской, ул. Полевой, по проспекту Ленина, ул. Осипенко, ул. Ново-садовой, проспекту Ленина, далее по своей схеме.

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