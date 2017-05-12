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Музеи и выставки Культура

"Новое пространство" открыло выставку репродукций "От Моне до Ренуара"

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В галерее "Новое пространство" Самарской областной библиотеки 5 мая открылась передвижная выставка репродукций картин импрессионистов.

В экспозиции представлено 70 репродукций работ таких знаменитых художников, как Поль Гоген, Винсент Ван Гог, Клод Моне, Эдгар Дега, Камиль Писсарро и Пьер Огюст Ренуар, передает корреспондент Волга Ньюс.

Термин "Импрессионизм" возник от французского impression — впечатление. Впечатление от движущихся по ночному небу звезд и созвездий, от залитого солнцем городского парка, отдыхающих на песчаном берегу таитянок, порхающих по сцене танцовщиц в белоснежных балетных пачках, все это на картинах Дега, Ренуара, Ван Гога, Гогена. Колоссальное впечатление производят на зрителя живописные полотна этих художников.

Что там говорить, настоящая живопись (и речь не только об импрессионистах) оказывает воздействие на нас почти физическое. Пройдитесь по залам Самарского художественного музея, где милые сердцу Репин, Суриков, Айвазовский, Ярошенко… И вы почувствуете взгляды, вы почувствуете дыхание, ощутите движение и даже давление на вас. Не искушенный, но тонко чувствующий зритель вряд ли сможет одолеть за первый визит сразу три зала.

И вот импрессионисты, художники, работы которых увидеть сразу в одном выставочном пространстве практически невозможно. "Ночное кафе", "Ирисы", "Звездная ночь" Ван Гога. Можно приходить и смотреть, смотреть… Но увы, именно эти шедевры не дышат, не давят и не пугают. Они в этом плане безопасны, они адаптированы для восприятия неискушенным зрителем, даже размер у всех картин одинаковый — стандартный. Но и цель выставки, как рассказали организаторы, прежде всего — образовательная. И с этой функцией передвижная выставка прекрасно справляется, тем более что каждая картина снабжена подробным описанием.

Гуляя по залам галереи, создается впечатление, что ты перелистываешь альбом с репродукциями, правда, это репродукции очень хорошего качества. Все они выполнены в специальной технике — жикле. Жикле, опять же от французского giclee − распыление, разбрызгивание. Кроме того, жикле — это высокая достоверность цветопередачи и практически неотличимое невооруженным взглядом сходство с подлинниками. Действительно, при внимательном рассмотрении видны жирные мазки кисти художника, картины кажутся объемными и даже шероховатыми на ощупь. На самом деле, они гладкие, как шелк.

Для того чтобы создать такие репродукции, оригиналы были сфотографированы при помощи мультипроходной съемки, то есть каждая картина фотографировалась очень мелкими фрагментами, которые затем соединялись. Получившееся изображение потом было перенесено на холсты.

На открывшейся в "Новом пространстве" выставке можно не только полюбоваться репродукциями великих импрессионистов, но и приобрести сувенирную продукцию с изображением самых ярких картин: магниты, постеры и репродукции работ на холсте.

Вход на выставку платный.

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