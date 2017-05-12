Интерактивное ТВ "Ростелекома" заняло первую строчку в рейтинге ТМТ Консалтинг среди операторов связи по размеру абонентской базы

"Ростелеком" является крупнейшим игроком на корпоративном рынке цифрового ТВ, по данным независимого консалтингового агентства ТМТ Консалтинг. В опубликованном агентством рейтинге "Ростелеком" с большим отрывом от ближайшего конкурента занимает первое место с 42%-ми.
По мнению агентства, драйвером развития цифрового ТВ для "Ростелекома" является предложение в пакете с другими услугами — в первую очередь, с доступом в Интернет. Крупнейшими потребителями услуги являются предприятия из сервисной сферы — гостиницы, кафе и рестораны, прочие организации среднего и малого бизнеса.
Агентство отмечает, что в отличие от всего рынка цифрового ТВ, в корпоративном сегменте преобладают подключения по технологии IPTV.
"Ростелеком" предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям комплексное решение по организации трансляции "Интерактивного ТВ", включая удобный интерфейс для самостоятельного управления конфигурацией сервиса и контентом. Предлагаемое решение позволяет корпоративным клиентам, например, гостиницам, получать дополнительные доходы за счет потребления платного контента пользователями.
Одно из основных преимуществ решения "Ростелекома" — посуточная тарификация услуги, благодаря чему заказчик оплачивает только объем фактически потребленных услуг.
Кроме того, "Интерактивное ТВ" от "Ростелекома" предлагает большой набор дополнительных сервисов:
- "Управление просмотром" позволяет поставить эфир на паузу, вернуться к началу программы или воспользоваться перемоткой, посмотреть из архива уже вышедшие в эфир программы.
- "Видеопрокат" предлагает к просмотру богатую коллекцию фильмов и сериалов различных жанров, мультфильмов, концертов, познавательных и образовательных программ от поставщиков контента со всего мира.
- Интерактивные сервисы позволяют вывести полезную информацию о пробках, прогнозе погоды, курсах валют.
- Электронная программа, содержащая описание каждой передачи, включая информацию об актерах, режиссерах и др.).
"Продукт "Интерактивное ТВ" для корпоративных клиентов — важная составляющая B2B-бизнеса оператора, — говорит вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами "Ростелекома" Валерий Ермаков. — На основе модернизированной сетевой инфраструктуры и улучшенного клиентского опыта мы запускаем удобные цифровые сервисы, которые позволили в прошедшем году добиться значительного роста выручки в B2B сегменте. Цифровое ТВ — один из драйверов дальнейшего роста, на который мы делаем ставку".
Последние комментарии
А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?
Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.