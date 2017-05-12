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Суды Происшествия

Экс-чиновника областного минсельхоза отправили в колонию

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Октябрьском районном суде вынесли обвинительный приговор Антону Скоротовичу, подозреваемого в мошенничестве и получении взятки за махинации с грантами для фермеров, которые выдавало министерство сельского хозяйства Самарской области.

Напомним, Скоротович занимал должность главного консультанта управления инвестиций и развития инфраструктуры сельских территорий департамента экономики агропромышленного комплекса министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

По версии следствия, с 2014-го по январь 2016 года, будучи в сговоре со своим коллегой Александром Степановым, он получил от глав крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) взятки в 150 тыс., 300 тыс. руб., 1 млн и 3 млн рублей. Взамен чиновники обещали помочь фермерам получить многомиллионные гранты на развитие их бизнеса.

На судебных заседаниях выяснилось, что Скоротович и Степанов фактически проверяли пакеты документов, присылаемые главами КФХ, и возвращали те из них, которые были неправильно оформлены. Вопрос о предоставлении грантов решала комиссия, состоявшая из большого числа чиновников, повлиять на которых Скоротович и Степанов вряд ли могли.

В ноябре 2016 года Александр Степанов уже был признан виновным в посредничестве во взяточничестве и мошенничестве и приговорен к двум с половиной годам колонии общего режима.

Его коллега Антон Скоротович приговор выслушал 11 мая. Как сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда, экс-чиновнику назначили наказание, связанное с реальным лишением свободы. Скоротовича отправили в колонию общего режима на три года и 10 месяцев.

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