Экс-чиновника областного минсельхоза отправили в колонию

В Октябрьском районном суде вынесли обвинительный приговор Антону Скоротовичу, подозреваемого в мошенничестве и получении взятки за махинации с грантами для фермеров, которые выдавало министерство сельского хозяйства Самарской области.
Напомним, Скоротович занимал должность главного консультанта управления инвестиций и развития инфраструктуры сельских территорий департамента экономики агропромышленного комплекса министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.
По версии следствия, с 2014-го по январь 2016 года, будучи в сговоре со своим коллегой Александром Степановым, он получил от глав крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) взятки в 150 тыс., 300 тыс. руб., 1 млн и 3 млн рублей. Взамен чиновники обещали помочь фермерам получить многомиллионные гранты на развитие их бизнеса.
На судебных заседаниях выяснилось, что Скоротович и Степанов фактически проверяли пакеты документов, присылаемые главами КФХ, и возвращали те из них, которые были неправильно оформлены. Вопрос о предоставлении грантов решала комиссия, состоявшая из большого числа чиновников, повлиять на которых Скоротович и Степанов вряд ли могли.
В ноябре 2016 года Александр Степанов уже был признан виновным в посредничестве во взяточничестве и мошенничестве и приговорен к двум с половиной годам колонии общего режима.
Его коллега Антон Скоротович приговор выслушал 11 мая. Как сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда, экс-чиновнику назначили наказание, связанное с реальным лишением свободы. Скоротовича отправили в колонию общего режима на три года и 10 месяцев.
Последние комментарии
Поздравляю Военно Воздушные Силы с избавлением от такого "героя России". Жаль, конечно, что не всех его "друзей" скрутили. Статус офицера российской армии для меня останется в памяти, как синоним таким словам, как коррупция и жадность.
С мужиками всё понятно, хотели заработать, но не получилось. А вот заказчица мутная какая-то. Сначала не платила налоги и это, при её фирменном опыте, наталкивает на мысль, что делала она это умышленно. Но налоговая про это узнала. Потом Васильева решила через взятку решить свои проблемы. Продала всё на 16,5 млн? У меня сразу возникает вопрос, а что ж там за квартира такая была да ещё и Самаре или машина миллионов за 6, чтобы такую сумму набрать? Некоторые граждане РФ и за 25 лет такое не насобирают. Далее. Продала она всё и куда деньги делись, если наши муляж? Подсудимые явно не успели ими завладеть. И потом, сначала она решила дать взятку судье, затем передумала. Передумала и передумала, позвонила бы этим двум и сказала, что отказывается от сделки. Зачем их сдавать-то? Вот что не понятно. Её адвокат плачется за неё, что она осталась "гол как сокол" на старости лет, но на адвоката она нашла деньги, тем более с присутствием оного в суде, а не просто для консультации. А у подсудимых разве нет проблем? Может у кого-то из них дети без отца будут расти или кто-то из родных умрёт от разрыва сердца? Это разве компенсирует потерю имущества, если потеря вообще имеет место быть? Жаль, что человечность и совесть у некоторых людей спит или уходит в загул. Люди какие-то злые стали.
поспели вишни в саду у дяди Вани....
В России можно оскорблять только русских!
Мы так долго говорили о демократии, о свободе слова. Плиз получите и распишетесь. Если бы г-н Черных был бы депутатом или гос. служащим тогда можно было бы искать справедливость. А так нашему дорогому государству наплевать на народ. Назовите мне хоть один пример или случай из жизни что бы простому смертному помогли ????????