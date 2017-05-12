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Футбол Спорт

Евгений Савин: "Переполняет гордость за Самару, это футбольный космос!"

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Любимый самарскими болельщиками нападающий ПФК "Крыльев Советов", телеведущий и комментатор "МАТЧ ТВ" Евгений Савин присоединяется к команде послов Самары, города-организатора ЧМ-2018. В пятницу, 12 мая, он прибыл в Самару и сразу же направился на площадку строительства нового футбольного стадиона "Самара Арена".

Евгений Савин стал послом Самары, города-организатора ЧМ-2018 Евгений Савин стал послом Самары, города-организатора ЧМ-2018
Фото: Анар МОВСУМОВ

Самарский стадион все больше обретает проектный облик. Сейчас строители завершают установку пирамидальных металлических опор. К ним крепятся уходящие к вершине купола консоли, которые придают сооружению его неповторимую форму "летающей тарелки".

Монтаж консолей планируется завершить летом, на опоры установлено две трети монтажных блоков (64 из 96 монтажных блоков). Сейчас на строительной площадке работает почти 2,3 тыс. строителей, а его общая готовность составляет около 65%.

"От посещения стадиона — одни эмоции, Самара — футбольный город, и теперь в нем будет такой классный современный стадион, — Евгений впечатлен масштабами и необычной формой "Самара Арены". — Всегда рад бывать здесь, мою игру за "Крылья" мы вспоминали даже с Леонидом Слуцким во время нашей встречи в Лондоне — это было замечательное время, и я невероятно рад, что буду представлять Самару в качестве посла чемпионата мира по футболу".

Напомним, что Евгений Савин подписал контракт с ПФК "Крылья Советов" в январе 2008 года, перейдя в самарскую команду из пермского "Амкара". Договор футболиста с "Крыльями" был рассчитан на четыре сезона. За самарский клуб в 2008–2011 гг. игрок провел 96 матчей в чемпионате страны, забил 19 мячей и стал одним из любимцев болельщиков "КС" за самоотдачу и теплое внимательное отношение к городу.

После знакомства с "Самара Ареной" в 14:30 Савин встретится с участниками программы "Городские волонтеры" (ул. Ново-Садовая, 10), а вечером, в 17:30, на "Металлурге" выйдет на футбольное поле, чтобы сыграть в традиционном матче, посвященном дню рождения самарского клуба.

13 мая на стадионе "Металлург" перед матчем 28 тура РФПЛ "Крылья Советов" — "Зенит" состоится церемония подписания соглашения и пресс-конференция, участие в которых вместе с Евгением примут представители правительства Самарской области. Самарские болельщики увидят посла и на главном поле. Начиная вести прямой эфир на канале "Наш Футбол", Евгений выполнит первый удар по мячу, выйдя на газон "Металлурга".  

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снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.

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