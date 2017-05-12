Бывшей учительнице вынесли приговор за то, что 13 с половиной лет она получала пенсии в двух регионах

В Кошкинском районном суде вынесли приговор 68-летней Надежде Серовой, которую обвиняли в мошенничестве при получении выплат.

Напомним, в 2016 году после установления новой программы по учету пенсионеров по всей России ПФР обнаружил предприимчивую Серову, которая получала пенсию одновременно в Татарстане и Самарской области.

Выплаты ей приостановили и возбудили на женщину уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат в крупном размере". Ущерб по нему составил 896,3 тыс. рублей.

Свою вину Серова признала, в свое оправдание пожаловалась на долги и тяжелое материальное положение. Однако ущерб по делу возместила.

По закону ей грозил штрафа от 100 до 500 тыс. руб., до пяти лет принудительных работ либо до шести лет лишения свободы.

В ее пользу сыграл возраст, отсутствие судимостей и сотрудничество со следствием.

Как сообщил прокурор Кошкинского района Олег Дубков, решением суда Серова признана виновной и оштрафована на 100 тыс. рублей.