Молодежный состав "Крыльев Советов" уступил "Зениту" — 0:2

В пятницу, 12 мая, в матче 28 тура Первенства молодежных составов "Крылья Советов" на своем поле принимали питерский "Зенит".

На 22-й минуте, голом в свои ворота счет открыл самарец Киселев. Во втором тайме "Зенит" увеличил преимущество с пенальти. Судья назначил одиннадцатиметровый в ворота гостей, но Киселев пробить вратаря "Зенита" не смог. Поражение "Крыльев Советов" — 0:2, сообщает официальный сайт самарского клуба.