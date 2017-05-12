Молодежный состав "Крыльев Советов" уступил "Зениту" — 0:2

В пятницу, 12 мая, в матче 28 тура Первенства молодежных составов "Крылья Советов" на своем поле принимали питерский "Зенит".
На 22-й минуте, голом в свои ворота счет открыл самарец Киселев. Во втором тайме "Зенит" увеличил преимущество с пенальти. Судья назначил одиннадцатиметровый в ворота гостей, но Киселев пробить вратаря "Зенита" не смог. Поражение "Крыльев Советов" — 0:2, сообщает официальный сайт самарского клуба.
"Крылья Советов"-м: 81 Овсянников, 55 Богомолов, 53 Столяров (79 Ермолаев, 26'), 89 Масальский, 76 Лозовик, 78 Киселев, 58 Ежов, 59 Шамаев (70 Набатов, 77'), 49 Киреев (99 Сланко, 77'), 92 Дмитрюк (51 Любаков, 87'), 28 Кудряшов (56 Бурюкин, 46').