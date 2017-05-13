"Крылья Советов" проиграли "Зениту" - 1:3

В матче 28-го тура Росгосстрах чемпионата РФПЛ "Крылья Советов" на "Металлурге", собравшем около 20 тыс. зрителей, уступили "Зениту" из Санкт-Петербурга — 1:3, сообщает пресс-служб самарского клуба.

В начале поединка самарцы пропустили два быстрых мяча. Дважды Гиорги Лорию во время выходов один на один переигрывал Артем Дзюба. В итоге 0:2 к десятой минуте встречи.

На 35-й минуте футболисты "Зенита" забили третий гол. После навеса с угла поля мяч в ворота "Крыльев" в падении отправил Гарсия — 0:3.

Во второй половине самарцы сильно прибавили. В результате "Крыльям" удалось один мяч сквитать. На 55-й минуте у хозяев отличился Джанни Бруно, который забивает за самарскую команду во втором матче подряд — 1:3.

К сожалению, до конца встречи больше "Крыльям" забить не удалось. Соперники обменялись опаснейшими моментами. У "Крыльев" в перекладину попали Ткачев и Зуев, а у "Зенита" в штангу угодил Дзюба.

В итоге — 1:3, поражение "Крыльев Советов".

Следующий матч команда Вадима Скрипченко проведет 17 мая на выезде в Томске против "Томи". Начало встречи — в 16:00 по самарскому времени.