Врачи самарской "скорой" оказали помощь женщине, родившей дома ребенка

В субботу, 13 мая, примерно в 6:50 в одной из квартир по ул. Ташкентской 26-летняя женщина родила малыша, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Вызванные врачи службы "03" оказали роженице помощь и перевезли ее в лечебное учреждение соответствующего профиля. Известно, что у женщины это были уже вторые роды.