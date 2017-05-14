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Преступления Происшествия

Во дворе дома в Самаре спасали мужчину, предположительно раненного ножом в живот

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 13 мая, примерно в 0:43 в одном из дворов по ул. Полевая, неподалеку от ТТУ, понадобилась помощь мужчине в возрасте около 30 лет, предположительно раненному ножом в живот, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для пострадавшего была вызвана "скорая". Прибывшие медики оказали ему помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение.

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