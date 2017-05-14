Во дворе дома в Самаре спасали мужчину, предположительно раненного ножом в живот

В субботу, 13 мая, примерно в 0:43 в одном из дворов по ул. Полевая, неподалеку от ТТУ, понадобилась помощь мужчине в возрасте около 30 лет, предположительно раненному ножом в живот, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для пострадавшего была вызвана "скорая". Прибывшие медики оказали ему помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение.