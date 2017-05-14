Во дворе дома в Самаре спасали мужчину, предположительно раненного ножом в живот

В субботу, 13 мая, примерно в 0:43 в одном из дворов по ул. Полевая, неподалеку от ТТУ, понадобилась помощь мужчине в возрасте около 30 лет, предположительно раненному ножом в живот, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Для пострадавшего была вызвана "скорая". Прибывшие медики оказали ему помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...