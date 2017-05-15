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Сызранские спасатели эвакуировали с острова на Волге рыбаков, у которых затонула лодка

СЫЗРАНЬ. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В воскресенье, 14 мая, вечером сотрудники поисково-спасательного отряда Сызрани эвакуировали с острова на р. Волга в районе с. Бестужевка двух мужчин, сообщает syzran-small.ru.

Сами рыбаки не смогли добраться до дома, так как их лодка после того, как довезла их до места лова, дала течь и затонула. На помощь им был отправлен катер спасателей, которые к полуночи благополучно доставили рыбаков на берег

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