Студенты СГЭУ и ученики школы № 3 отметили День птиц

В Год экологии студенты и преподаватели Самарского государственного экономического университета реализуют множество природоохранных инициатив и проектов, масштабных и локальных. Один из них — по-домашнему трогательный — был реализован на минувшей неделе.
Накануне Международного дня перелетных птиц, который весь мир отмечает каждую вторую субботу мая, ученики средней школы № 3 передали СГЭУ изготовленный ими домик для уток, живущих на озере Мусатка во дворе Самарского государственного экономического университета.
Между школой и университетом существует договор о сотрудничестве. А этот проект был реализован благодаря инициативе преподавателя кафедры экономики и организации агропромышленного производства СГЭУ Елены Ивановой, по совместительству работающей учителем экономики в школе № 3. Под ее руководством и под руководством учителя технологии Олега Константинова, ученики 5 "Б" класса изготовили домик для уток, согласно схеме строительства, подготовленной сотрудниками отдела капитального строительства СГЭУ. Пятиклассникам помогали и ребята из 7-х, 8-х и 9-х классов школы № 3. Ученикам и учителям, принявшим участие в проекте, сотрудники дирекции по довузовской подготовке СГЭУ вручили благодарственные письма.
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Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.
Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!
Какой пакет документов подготовить?
Молодцы, ТАУ! Как всегда, впереди планеты всей! Так держать!