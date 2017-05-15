Студенты СГЭУ и ученики школы № 3 отметили День птиц

В Год экологии студенты и преподаватели Самарского государственного экономического университета реализуют множество природоохранных инициатив и проектов, масштабных и локальных. Один из них — по-домашнему трогательный — был реализован на минувшей неделе.

Накануне Международного дня перелетных птиц, который весь мир отмечает каждую вторую субботу мая, ученики средней школы № 3 передали СГЭУ изготовленный ими домик для уток, живущих на озере Мусатка во дворе Самарского государственного экономического университета.

Между школой и университетом существует договор о сотрудничестве. А этот проект был реализован благодаря инициативе преподавателя кафедры экономики и организации агропромышленного производства СГЭУ Елены Ивановой, по совместительству работающей учителем экономики в школе № 3. Под ее руководством и под руководством учителя технологии Олега Константинова, ученики 5 "Б" класса изготовили домик для уток, согласно схеме строительства, подготовленной сотрудниками отдела капитального строительства СГЭУ. Пятиклассникам помогали и ребята из 7-х, 8-х и 9-х классов школы № 3. Ученикам и учителям, принявшим участие в проекте, сотрудники дирекции по довузовской подготовке СГЭУ вручили благодарственные письма.