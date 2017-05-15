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Суды Происшествия

В Самаре психически больного рецидивиста судят за убийство человека, который отказал ему в убежище

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Октябрьском районном суде рассматривается дело об убийстве самарца Юрия Х. На скамье подсудимых - трое мужчин: Игорь Старухин, Виктор Пудовкин и Владимир Рябов.

Юрий Х. и Игорь Старухин познакомились случайно: Юрий пытался донести в ближайший ломбард свой телевизор, тот оказался слишком большим и тяжелым, а случайный прохожий Игорь очень вовремя пришел на помощь. В благодарность Юрий сказал: ты заходи, если что, помогу, чем смогу. И назвал свой адрес.
На его беду Игорь это предложение запомнил и 26 июля 2016 года явился к нему домой в компании двух друзей, Виктора Пудовкина и Владимира Рябова, пообещав им, что его знакомый их напоит-накормит, да еще и помыться позволит.

Насколько опешил Юрий при виде честной компании, доподлинно неизвестно, однако он дал им денег и предложил сходить в магазин и купить самим, на что глаз упадет. Те притащили продуктов и две бутылки водки. Одну из них Юрий забрал себе, вторую вместе с содержимым пакетов отдал мужчинам и выпроводил их вон.

Мечты о "помывке" рухнули, обиду залили спиртным. После чего Игорь и Виктор заснули, а Владимир отправился к Юрию разобраться что к чему.

Позже следователи выяснят: по неизвестным причинам Юрий впустил Владимира, они выпили, после чего разгорелась ссора, Владимир убил хозяина дома попавшимся под руку ножом, оттащил тело в детскую, где навалил на него сверху вещи, которые были в комнате.

Тут в дверь позвонили: это были Игорь и Виктор, которые проснулись, не нашли Владимира и правильно решили, что он, скорее всего, у Юрия. Владимир заявил, что Юрий "вышел", тогда мужчины решили поживиться за его счет, взяли строительные инструменты и отнесли их в ломбард. Когда возвращались обратно, увидели, что у дома переполох и много полицейских, после чего сбежали.

"Труп обнаружил участковый отдела полиции № 4, который приехал по тому же адресу после поступления заявления о краже велосипеда, — рассказала помощник прокурора Октябрьского района Снежанна Карташова. — Во время поквартирного обхода он заметил, что дверь в одну из квартир приоткрыта, зашел внутрь, увидел погром, проверил комнаты и в одной из них нашел тело убитого мужчины".

Пару дней спустя все трое подозреваемых были задержаны. Игорь Старухин и Виктор Пудовкин сразу во всем сознались: да, взяли чужие инструменты и отнесли их в ломбард, получив пару тысяч рублей. Во время допроса они также вспомнили, что видели кровь на одежде Владимира Рябова и он не пускал их в одну из комнат "трешки", в которой жил Юрий Х. Но на тот момент мужчины якобы ничего такого не заподозрили.

Владимир Рябов отпирался до последнего даже на суде. По его словам, он только-только освободился из колонии, приехал в Самару, потерял документы, и его почти сразу задержали полицейские, заявив, что он кого-то там убил. А он и город не знает, и Юрия этого в глаза не видел.

Против версии Рябова в деле множество доказательств: показания его сообщников, которые подтвердили, что, увидев полицию у дома Юрия, Владимир им признался, что убил его. Плюс видеозаписи с камер наблюдения как внутри дома, так и у подъезда, которые зафиксировали все передвижения трех мужчин. Кроме того, их видели соседи, которые, естественно, обратили внимание, что в приличном доме на ул. Ново-Садовой отираются какие-то подозрительные личности с пакетами. Ну и в конце концов, квитанция в ломбард выписана на имя Рябова и по его паспортным данным.

Сегодня в Октябрьском районном суде, где рассматривается это дело, состоялись прения.
Оказалось, что Владимир Рябов и Игорь Старухин страдают психическими заболеваниями и признаны инвалидами. Однако обоих эксперты посчитали вменяемыми.

Гособвинитель обратил внимание на то, что у Владимира Рябова налицо особо опасный рецидив: он только-только освободился из колонии, где то и дело нарушал режим, как вновь "влип в историю". За совершение убийства и кражу ему просили назначить 11 лет колонии особого режима.

Виктор Пудовкин также недавно освободился, причем по УДО. За воровство ему теперь грозит три года колонии строгого режима.

А вот Игорь Старухин, несмотря на то что тоже имеет за плечами судимость, может легко отделаться: гособвинение запросило ему два года условно с испытательным сроком еще на два года.

С последним словом подсудимые выступят 30 мая, после чего судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

У Юрия остались жена с ребенком. В день преступления их не было дома. На прениях никто из них не присутствовал.

По вашему мнению, какое место займут "Крылья Советов" по итогам чемпионата страны?

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