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Губернатор Власть и политика

Стоимость реализации проекта Chevrolet Niva нового поколения снизилась на 4,3 млрд рублей

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 15 мая, состоялась рабочая встреча Николая Меркушкина с руководством ЗАО GM-АвтоВАЗ. На встрече присутствовал заместитель председателя правительства Самарской области — министр промышленности и технологий Сергей Безруков, ЗАО GM-АвтоВАЗ представляли генеральный директор Ромуальд Рытвински, финансовый директор Дмитрий Соболев и руководитель департамента по правовым вопросам и связям с органами государственной власти Антон Дерюжов.

Стоимость реализации проекта Chevrolet Niva нового поколения снизилась на 4,3 млрд рублей Стоимость реализации проекта Chevrolet Niva нового поколения снизилась на 4,3 млрд рублей
Фото: Андрей Савельев

Ромуальд Рытвински начал разговор с хороших новостей. Российский автомобильный рынок вырос в апреле 2017 года почти на 7% по сравнению с апрелем прошлого года. Автомобили производства GM-АвтоВАЗ также продаются хорошо. В мае производители пообещали представить новую опцию для автомобиля Chevrolet Niva. "Надеемся, что продажи будут хорошие", — сказал генеральный директор предприятия.

Губернатор поинтересовался, какова сейчас цена на автомобили, производимые GM-АвтоВАЗ. "700-800 тыс. руб. в зависимости от комплектации. Цена на обновленную модель будет ненамного выше, — заверил ответил Ромуальд Рытвински. — Но это будет уже совсем другая машина".

По габаритам автомобиль изменится мало, кузов будет лишь немного больше, так как производители хотят остаться в том же сегменте.

Николай Меркушкин спросил, насколько производители продвинулись вперед в плане реализации проекта по выпуску новой модели Chevrolet Niva со времени предыдущей встречи, которая состоялась полгода назад.

Дмитрий Соболев заверил губернатора, что вся подготовительная работа проведена, бизнес-план готов. "Мы оптимизировали требуемый уровень инвестиций, — подчеркнул финансовый директор. — В результате АвтоВАЗ заявил, что в целом поддерживает проект. И сейчас речь идет о получении кредита под реализацию проекта".

Губернатор с удовлетворением отметил этот факт, так как на последней встрече, напомнил он, позиция ВАЗа по проекту была мягко говоря неоднозначная. А сейчас автогигант фактически поддерживает его и готов поддержать с получением кредита.

Напомним, когда предприятие выведет производство Chevrolet Niva нового поколения на полную мощность, оно будет выпускать до 120 тыс. автомобилей в год. Планируется, что объем производства составит около 100 млрд рублей. Между тем, по итогам 2016 года GM-АвтоВАЗ выпустил 32,1 тыс. автомобилей Chevrolet Niva.

"Это огромное предприятие с огромными оборотами и соответствующими налогами, — отметил Николай Меркушкин. — С новой машиной они далеко шагнут вперед и, как считают специалисты, на пять лет будут опережать своих конкурентов в этом сегменте".

Добавим, что в прошлом году губернатор принимал участие в совещании в Москве по реализации проекта выпуска Chevrolet Niva второго поколения на GM-АвтоВАЗ. В ходе обсуждения было отмечено, что выхода обновленной "Нивы" ожидают потенциальные покупатели во многих регионах страны и за границей.

По итогам совещания решили проработать варианты государственных гарантий для получения кредита для GM-АвтоВАЗ, субсидирования процентной ставки, а также увеличения доли участия предприятия в государственных программах утилизации и трейд-ин. Сейчас проект находится на высокой стадии готовности, но требует основательной государственной поддержки.

Предприятие продолжит работу по реализации проекта Chevrolet Niva нового поколения. В настоящее время ведется работа по предоставлению предприятию государственных гарантий РФ. Также министерство промышленности и технологий Самарской области и в этом году продолжит оказывать содействие в реализации проекта по запуску новой модели автомобиля.

По вашему мнению, какое место займут "Крылья Советов" по итогам чемпионата страны?

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