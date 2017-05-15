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В регионе отметили международный День семьи

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 15 мая, в резиденции губернатора Самарской области прошел торжественный прием в честь международного Дня семьи. От имени главы региона многодетных родителей поздравил вице-губернатор Дмитрий Овчинников.

В регионе отметили международный День семьи В регионе отметили международный День семьи
Фото: Игорь Казановский

Напомним, Самарская область стала одним из первых регионов, где отмечается международный День семьи. 15 мая в губернии традиционно чествуют "родителей с большой буквы", вырастивших троих и более детей. В этом году на торжественный прием собралось представители 14 многодетных семей со всех уголков области.

"Здесь присутствуют люди, достигшие героических успехов в рождении и воспитании родных и приемных детей. Своей любовью и терпением они показывают пример всем", — сказал Дмитрий Овчинников.

Институт семьи в области активно развивается. Об этом говорит рост рождаемости, наблюдавшийся последние несколько лет. Так, в 2015 г. на свет появилось более 41 тыс. малышей.

Воспитывая своих детей, самарчане не забывают и тех, кто обделен родительской лаской. "На сегодняшний день в приемных семьях находятся 3682 ребенка. Ваша теплота и доброта создают им уникальные условия для социализации. Они познают мир совершенно с другой стороны", — подчеркнул вице-губернатор.

Сам Дмитрий Овчинников является отцом пятерых детей. "Я прекрасно понимаю, что многодетные семьи бросают определенные вызовы властям региона. Мы должны не только стимулировать к рождению ребенка, но и делать все, чтобы его дальнейшая жизнь в детском саду, школе, вузе была комфортной, полной перспектив", — отметил он.

По словам вице-губернатора, в области действует 28 мер поддержки в сфере материнства и детства, 10 из которых установлены федеральным законом, а 18 — законами Самарской области.

"Губернатор всегда с большим вниманием относился к сопровождению материнства и детства. В этом году мы фактически переформатировали систему социальных выплат, сориентировав ее на многодетных, — сказал Дмитрий Овчинников. — Мы прекрасно понимаем, что в наше непростое время, когда доходы населения не успевают за ростом цен, особенно тяжело приходится большим семьям".

Родители заботу власти чувствуют. "Очень здорово, что приемные семьи приравниваются в области к многодетным. Для нас это ощутимо", — считает жительница Богатовского района Наталья Черновол. Вместе с мужем они воспитали двух родных и 19 приемных детей.

"Я поняла, что никогда не буду выбирать ребенка, а просто отдам свою любовь тому, кому она нужна", — говорит сельчанка. Благодаря поддержке государства многие ее дети уже получили жилье и создали собственные семьи.

Последние четыре года Черновол возглавляет общественную организацию приемных семей Самарской области. "Сегодня в 27 муниципалитетах губернии действуют советы приемных родителей. Они подбирают детям-сиротам новые семьи, помогают им пройти период адаптации, — рассказала женщина. — Благодаря их работе только в этом году 68 подростков обрели родителей".

Перед любой многодетной семьей остро встает вопрос жилья. Исключением не стала и семья Громовых из Самары. В 2014 г. у Артема и Евгении появилось трое сыновей. Чтобы улучшить жилищные условия, семья взяла ипотеку.

"Два года назад мы получили средства из резервного фонда губернатора и смогли полностью погасить кредит. Для нас это была очень своевременная и нужная помощь, — рассказал Артем Громов. — Поднимать детей — это тяжкий труд. И нам отрадно осознавать, что мы не одни".

Улучшению имиджа многодетных способствуют различные конкурсы. Так, в начале июня в Ульяновске пройдет фестиваль-конкурс "Успешная семья Приволжья-2017". Честь Самарской губернии защищает семья Турсуковых. Глава семьи Юрий Турсуков — обладатель звания "Учитель искусств года. Самара-2007", а его супруга Татьяна в 2010 г. стала лучшим в регионе преподавателем детской школы искусств.

"Такие конкурсы имеют большое значение. Это возможность пообщаться, поделиться ценностями, обменяться опытом. Нам очень хотелось, чтобы подобные мероприятия проводились и у нас в регионе", — предложил Юрий Турсуков.

"Многодетными быть легко", — уверены супруги Юрины из Новокуйбышевска. Несколько лет назад они с единомышленниками приобрели площадку заброшенного лагеря "Дружба" в Хворостянском районе и организовали там ежегодный семейный палаточный лагерь.

"Мы вместе облагораживаем территорию, устраиваем выставки, спортивные соревнования и мастер-классы", — рассказал Константин Юрин.

В заключение каждой семье преподнесли памятный подарок от губернатора — чайный сервиз. Не остались в долгу и члены семей. Многодетная мать из Ставропольского района Татьяна Абрашина передала вице-губернатору уникальную картину из соленого теста, сделанную руками ее дочек.

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Последние комментарии

Оля Рязанцева 04 мая 2017 22:31 Больше года многодетная семья, чей дом сгорел дотла, не может получить новое жилье

И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!

Ксения Штефан 20 апреля 2017 13:08 Многодетная семья из Сергиевского района, потерявшая ребенка на пожаре, осталась без крыши над головой

Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора

Мария Денисова 20 апреля 2017 06:57 Многодетная семья из Сергиевского района, потерявшая ребенка на пожаре, осталась без крыши над головой

Здравствуйте. И по сей день жильё многодетной семье не дали.Суд вынес решение.Теперь судебные приставы выдвинули требования администрации,но выдвигать их можно пожизненно.Куда идти уже незнаю.Устала.Уже год прошёл.

Тамара Никулина 10 февраля 2017 17:45 Коммунальщики готовы передавать минсоцу информацию для начисления льготникам компенсаций

Как можно оплатить э/оэнергию и холод.воду до 10 февр., если до сего врем.не принесли платеж. документы Самарагорэнергосбыта и Самарских коммунальных систем?Платежки СКС за декабрь 2016 принесли19 янв.

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