Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Риме, а Дарья Касаткина снялась с соревнований из-за травмы

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова, получившая от организаторов 12-й номер посева, вышла во второй круг турнира в Риме, в трех сетах обыграв Саманту Стосур из Австралии со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:1, сообщает championat.com.
Теннисистки провели на корте 2 часа 36 минут. 25-летняя Анастасия, занимающая 17-е место в рейтинге WTA, 10 раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре из 19 брейк-пойнтов. На счету 33-летней Стосур, расположившейся на 25-й позиции в мировой классификации, четыре эйса, пять ошибок на подаче и один брейк.
А воспитанница тольяттинской школы тенниса Дарья Касаткина снялась с матча стартового раунда с чешкой Барборой Стрыцовой при счете 6:4, 3:4 из-за травмы ноги. Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!