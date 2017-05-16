Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Риме, а Дарья Касаткина снялась с соревнований из-за травмы

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова, получившая от организаторов 12-й номер посева, вышла во второй круг турнира в Риме, в трех сетах обыграв Саманту Стосур из Австралии со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:1, сообщает championat.com.

Теннисистки провели на корте 2 часа 36 минут. 25-летняя Анастасия, занимающая 17-е место в рейтинге WTA, 10 раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре из 19 брейк-пойнтов. На счету 33-летней Стосур, расположившейся на 25-й позиции в мировой классификации, четыре эйса, пять ошибок на подаче и один брейк.

А воспитанница тольяттинской школы тенниса Дарья Касаткина снялась с матча стартового раунда с чешкой Барборой Стрыцовой при счете 6:4, 3:4 из-за травмы ноги. Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут.