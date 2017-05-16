В Самаре разыскивают преступников, ограбивших ломбард на пр. Масленникова

В Самаре сотрудники полиции разыскивают троих молодых людей за ограбление ломбарда, расположенного на пр. Масленникова, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Преступление было совершено в минувшее воскресенье, 14 мая в 12:30.

Приметы подозреваемых:

На вид 20-25-лет, среднего роста, худощавого телосложения, восточной внешности, смуглый, волосы темные. Был одет в черную кожаную куртку с металлическими молниями черные штаны, черные кроссовки (возможно фирмы "Nike"), на голове бейсболка с надписью "Reebok". На вид 20-25-лет, среднего роста, среднего телосложения, славянской внешности, лицо круглое, волосы русые короткие. Был одет в черную матерчатую или замшевую с кожаными рукавами куртку, джинсы и белые кроссовки. На вид 20-25-лет, среднего роста, худощавого телосложения. Был одет в черную толстовку "adidas" с капюшоном, черные штаны, черные кроссовки.

Сотрудники Управления МВД России по г. Самаре обращаются к очевидцам произошедшего, а также всем узнавшим разыскиваемых мужчин, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8-902-291-66-50 — уголовный розыск, (846) 373-76-40 — дежурная часть Управления МВД России по г. Самаре, либо по телефону 020 или 102 (с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Связаться с ближайшим подразделением полиции поможет "Мобильное приложение МВД России". Программу можно бесплатно установить на планшет или смартфон. Конфиденциальность гарантируется.