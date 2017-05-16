В Самаре разыскивают преступников, ограбивших ломбард на пр. Масленникова

В Самаре сотрудники полиции разыскивают троих молодых людей за ограбление ломбарда, расположенного на пр. Масленникова, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Преступление было совершено в минувшее воскресенье, 14 мая в 12:30.
Приметы подозреваемых:
- На вид 20-25-лет, среднего роста, худощавого телосложения, восточной внешности, смуглый, волосы темные. Был одет в черную кожаную куртку с металлическими молниями черные штаны, черные кроссовки (возможно фирмы "Nike"), на голове бейсболка с надписью "Reebok".
- На вид 20-25-лет, среднего роста, среднего телосложения, славянской внешности, лицо круглое, волосы русые короткие. Был одет в черную матерчатую или замшевую с кожаными рукавами куртку, джинсы и белые кроссовки.
- На вид 20-25-лет, среднего роста, худощавого телосложения. Был одет в черную толстовку "adidas" с капюшоном, черные штаны, черные кроссовки.
Сотрудники Управления МВД России по г. Самаре обращаются к очевидцам произошедшего, а также всем узнавшим разыскиваемых мужчин, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8-902-291-66-50 — уголовный розыск, (846) 373-76-40 — дежурная часть Управления МВД России по г. Самаре, либо по телефону 020 или 102 (с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Связаться с ближайшим подразделением полиции поможет "Мобильное приложение МВД России". Программу можно бесплатно установить на планшет или смартфон. Конфиденциальность гарантируется.
Последние комментарии
Какая ссора?!! Налетели толпой и забили до смерти... А теперь решили на одного всё повесить.
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?