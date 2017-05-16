Из ломбарда на проспекте Масленникова похищены серебряные часы

Источник в полиции рассказал, что именно было похищено из ломбарда на пр. Масленникова в Самаре.
Напомним, полиция разыскивает трех молодых людей, которые днем 14 мая ограбили ломбард Волжский.
Сегодня стало известно, что преступники спокойно зашли внутрь, разбили стекло витрины и забрали оттуда лоток, на котором были закреплены семь серебряных часов. Ущерб собственник оценил в сумму 242,6 тыс. рублей.
Лица подозреваемых зафиксированы видеокамерами, всех, кто что-либо знает об их местонахождении, просят обращаться в полицию по телефонам: 8-902-291-66-50 — уголовный розыск, (846) 373-76-40 — дежурная часть управления МВД России по г. Самаре либо 020 или 102 (с мобильников). Конфиденциальность гарантируется.
Последние комментарии
Какая ссора?!! Налетели толпой и забили до смерти... А теперь решили на одного всё повесить.
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?