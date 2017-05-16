Из ломбарда на проспекте Масленникова похищены серебряные часы

Источник в полиции рассказал, что именно было похищено из ломбарда на пр. Масленникова в Самаре.

Напомним, полиция разыскивает трех молодых людей, которые днем 14 мая ограбили ломбард Волжский.

Сегодня стало известно, что преступники спокойно зашли внутрь, разбили стекло витрины и забрали оттуда лоток, на котором были закреплены семь серебряных часов. Ущерб собственник оценил в сумму 242,6 тыс. рублей.

Лица подозреваемых зафиксированы видеокамерами, всех, кто что-либо знает об их местонахождении, просят обращаться в полицию по телефонам: 8-902-291-66-50 — уголовный розыск, (846) 373-76-40 — дежурная часть управления МВД России по г. Самаре либо 020 или 102 (с мобильников). Конфиденциальность гарантируется.