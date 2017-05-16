11-ый арбитражный апелляционный суд может возглавить Наиля Сафаева

На пост председателя 11-го арбитражного апелляционного суда, находящегося в Самаре, претендуют Наиля Сафаева и Галина Садило, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС), которое пройдет 22-26 мая.
Вероятно наибольшие шансы на согласование своей кандидатуры имеет Наиля Сафаева — заместитель председателя Арбитражного суда Татарстана, куда она перешла в 2013 г. при поддержке Николая Новикова — бывшего руководителя самарского арбитража, в том же году возглавившего арбитраж Татарстана. До этого Сафаева работала под началом Новикова судьей Арбитражного суда Самарской области.
Примечательно, что ранее сообщалось о желании Новикова возглавить 11-й арбитраж, но в марте ВККС рекомендовала его кандидатуру на должность председателя Арбитражного суда Москвы.
Конкурентка Сафаевой в борьбе за кресло — Галина Садило — с 2010 г. работает судьей 11-го арбитражного апелляционного суда. До этого она трудилась в Арбитражному суде Ульяновской области.
Напомним, сейчас 11-й арбитражный апелляционный суд возглавляет Александр Ефанов, который не сможет вновь занять этот пост, так как находится на нем два срока подряд. Его полномочия истекают уже в июне.
Последние комментарии
Это радует! Господдержка культуры, это очень своевременно и показательно.
Это знаково! Новый прокурор готовит и укрепляет свою команду! Профессионально.
Это очень важно, особенно для Самары (Куйбышев)!
Цитата: "В продолжение встречи Евгений Шахматов рассказал, что в связи с присоединением Самарского государственного университета этот вуз потерял диссертационный совет. "Очень долго оформляются документы", - пояснил он". Небольшое уточнение. В Самарский университет вошли 7 диссертационных советов от СГАУ и 5 от СамГУ. В рамках объединенного вуза пока не восстановлена работа пяти диссоветов госунивера - идет оформление документов. Остальные продолжают работу.
И снова , здравствуйте?