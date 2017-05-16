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11-ый арбитражный апелляционный суд может возглавить Наиля Сафаева

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На пост председателя 11-го арбитражного апелляционного суда, находящегося в Самаре, претендуют Наиля Сафаева и Галина Садило, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС), которое пройдет 22-26 мая.

Фото: tatarstan.arbitr.ru

Вероятно наибольшие шансы на согласование своей кандидатуры имеет Наиля Сафаева — заместитель председателя Арбитражного суда Татарстана, куда она перешла в 2013 г. при поддержке Николая Новикова — бывшего руководителя самарского арбитража, в том же году возглавившего арбитраж Татарстана. До этого Сафаева работала под началом Новикова судьей Арбитражного суда Самарской области.

Примечательно, что ранее сообщалось о желании Новикова возглавить 11-й арбитраж, но в марте ВККС рекомендовала его кандидатуру на должность председателя Арбитражного суда Москвы.

Конкурентка Сафаевой в борьбе за кресло — Галина Садило — с 2010 г.  работает судьей 11-го арбитражного апелляционного суда. До этого она трудилась в Арбитражному суде Ульяновской области. 

Напомним, сейчас 11-й арбитражный апелляционный суд возглавляет Александр Ефанов, который не сможет вновь занять этот пост, так как находится на нем два срока подряд. Его полномочия истекают уже в июне.

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