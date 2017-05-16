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Образование Общество

В Самаре пройдет практикум Управления ООН по вопросам космического пространства

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Практикум "Формирование человеческого потенциала в области космических наук и технологий для устойчивого социально-экономического развития" Управления ООН по вопросам космического пространства пройдет на базе Самарского университета с 30 октября по 2 ноября 2017 года.

За постсоветское время это второе мероприятие Управления по космосу ООН в России. Практикум пройдет в преддверии четвертой конференции ООН по освоению и мирному использованию космического пространства UNISPACE+50 в 2018 году.

Среди четырех главных заявленных тем UNISPACE+50 присутствует тема, которой будет посвящен предстоящий практикум в Самаре, — укрепление национальных космических инфраструктур и приумножение человеческого потенциала в области космических наук и технологий для обеспечения устойчивого социально-экономического развития человечества.

Мероприятие станет уникальной для России площадкой, на которой участники, представляющие многие страны, смогут поделиться опытом работы по национальным и международным космическим программам, обеспечивающим гармоничное продвижение человека в космическое пространство и активное использование достижений космонавтики для нужд людей. Особое внимание будет уделено развитию микроспутниковой космонавтики, наблюдению Земли из космоса, глобальным навигационным спутниковым системам, проблемам космической связи, телемедицины и использованию космической техники для прогнозирования стихийных бедствий.

Соглашение о проведении практикума было достигнуто в рамках заседания научного и технического подкомитета Комитета по мирному использованию космического пространства Организации Объединенных Наций, в котором приняла участие делегация Самарского университета.

С российской стороны организатором практикума выступает Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева в сотрудничестве с ракетно-космическим центром "Прогресс" при поддержке правительства Самарской области, Минобрнауки РФ и ГК "Роскосмос".

Российские докладчики познакомят участников мероприятия с опытом и возможностями аэрокосмических предприятий и организаций Самарской области, в том числе по предоставлению пусковых услуг, включая попутные запуски наноспутников и малых космических аппаратов в интересах университетов и малых инновационных фирм.

Напомним, что Самарский университет с 2016 года принимает участие в работе комитета по космосу ООН. Год назад ректор университета Евгений Шахматов выступил с докладом на 53-й сессии научного и технического подкомитета комитета по мирному использованию космического пространства ООН. По результатам встреч, проведенных во время работы подкомитета, были заключены договоры с образовательными центрами подготовки в области космической науки и техники, учрежденными ООН, расположенными в Нигерии и Мексике. Также были подписаны документы о сотрудничестве с Национальным космическим агентством Нигерии и университетом Шри-Ланки.

ООН занимается космической тематикой с 1957 г. — с момента запуска первого спутника Земли. В Комитет по использованию космического пространства в мирных целях (сокращенно — Комитет по космосу) ООН входят представители 77 стран, около 30 межправительственных и неправительственных организаций имеют статус постоянных наблюдателей. С подачи этого комитета создаются основные международные законы использования космического пространства, координируются некоторые аспекты деятельности национальных космических агентств, совместно с правительствами стран-членов ООН организуется система распространения знаний в области космической науки и техники.

Первая конференция ООН по мирному использованию космического пространства состоялась в 1968 году.

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