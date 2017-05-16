В "Космопорте" откроется выставка самарских фотохудожников "Волга с высоты птичьего полета"

В субботу, 20 мая, в центральном атриуме ТРК "Космопорт" (Самара, ул. Дыбенко, 30) состоится открытие выставки самарских фотохудожников-парапланеристов Андрея Вострова и Валерия Безрученко "Волга с высоты птичьего полета".

Андрей Востров и Валерий Безрученко занимаются аэросъемкой около 20 лет. Их "стаж" в воздухе — более 3 тыс. часов. Они авторы многочисленных фоторабот и видеофильмов. Их фотоработы не раз выставлялись в Самаре, Москве, других городах России.

Открытие выставки приурочено к экологическому празднику — Дню Волги, зародившемуся в Нижнем Новгороде. Сейчас к этому празднику присоединились другие поволжские регионы.

Для того чтобы снять прекрасные волжские виды от истока до устья, потребовалось более трех лет и пришлось налетать почти 60 тыс. километров.

В экспозиции Андрея и Валерия есть и другие красивейшие места России — Южный, Северный и Полярный Урал, Плато Путорана, Кольский полуостров, Кавказские горы, горный Алтай, северные и заполярные территории.

"Нам бы хотелось дать людям пищу для размышления, чтобы, разглядывая красивые фотоснимки, они захотели сохранить это благолепие и стали воспринимать природу как свой родной дом", — признаются авторы.