В "Космопорте" откроется выставка самарских фотохудожников "Волга с высоты птичьего полета"

В субботу, 20 мая, в центральном атриуме ТРК "Космопорт" (Самара, ул. Дыбенко, 30) состоится открытие выставки самарских фотохудожников-парапланеристов Андрея Вострова и Валерия Безрученко "Волга с высоты птичьего полета".
Андрей Востров и Валерий Безрученко занимаются аэросъемкой около 20 лет. Их "стаж" в воздухе — более 3 тыс. часов. Они авторы многочисленных фоторабот и видеофильмов. Их фотоработы не раз выставлялись в Самаре, Москве, других городах России.
Открытие выставки приурочено к экологическому празднику — Дню Волги, зародившемуся в Нижнем Новгороде. Сейчас к этому празднику присоединились другие поволжские регионы.
Для того чтобы снять прекрасные волжские виды от истока до устья, потребовалось более трех лет и пришлось налетать почти 60 тыс. километров.
В экспозиции Андрея и Валерия есть и другие красивейшие места России — Южный, Северный и Полярный Урал, Плато Путорана, Кольский полуостров, Кавказские горы, горный Алтай, северные и заполярные территории.
"Нам бы хотелось дать людям пищу для размышления, чтобы, разглядывая красивые фотоснимки, они захотели сохранить это благолепие и стали воспринимать природу как свой родной дом", — признаются авторы.
Последние комментарии
От души хочу пожелать успеха!
Молодцы! Хорошее начало!
У жителей Самары уникальная возможность увидеть творчестно лучших из лучших художников Санкт-Петербурга. Только с 12 по 20 августа.
Посмотрим, как все организуют.
Была сегодня с внуком в зоопарке "Ноев ковчег", нам понравилось, зверушки чистые и ухоженные, нет вони (в отличии от нашего самарского зоопарка), ребята биологи очень отзывчивы, доброжелательны, не только показывают дают подержать и погладить животных, но и рассказывают очень интересно. Рекомендую посетить!)