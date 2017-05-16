Сидельцев самарской ИК №10 привлекают за мошенничество

В следственной части Самарского горУВД закончено расследование уголовного дела по 58 эпизодам телефонного мошенничества, совершенного тремя заключенными самарской ИК №10 Александром Паньшиным, Александром Алякиным и Сергеем Юдиным, а также тремя их свободными приятелями Игорем Коростелевым, Андреяном Шевяховым и Дмитрием Черниковым. Руководил группой 43-летний Юдин, отбывавший срок за убийство.
С ноября 2014-го по январь 2015 г. обвиняемые обманом похитили у жителей Омской, Челябинской, Ленинградской, Свердловской и Ростовской областей более 800 тыс. рублей. Мошенничество совершалось путем отправки СМС-сообщений о блокировке банковских карт. Получившим сообщение предлагалось перезвонить якобы в техотдел банка. Для придания убедительности сообщению номер указывался "красивый", включающий в себя нескольких одинаковых цифр, четырех 0000 или 8888 и т. д.
Аферисты для "разблокировки" карты предлагали гражданам подойти к ближайшему банкомату и выполнить указанным "оператором" действия. В результате деньги со счетов потерпевших пересылались на банковские карты или пополняли баланс номеров у сотового оператора, оформленных на подставных лиц.
По ходу общения мошенники узнавали у граждан логины и пароли приложения "Сбербанк онлайн" и, после того как обманутый гражданин пересылал на их счета деньги, еще и сами снимали с его карты различные суммы. Похищенные средства уходили на обезличенные виртуальные счета, затем переводились на банковские карты и обналичивались. Суммы, снятые со счетов потерпевших, варьировались от 2,5 тыс. до 100 тыс. рублей.
После хищения по указанным в СМС-сообщении номерам переставали отвечать. Осознав, что стали жертвами мошенников, граждане обратились в полицию. Оперативно-разыскные мероприятия вывели правоохранителей на членов группы, и их деятельность была пресечена в феврале 2015 года.
В ходе предварительного следствия обвиняемые свою вину не признали, материальный ущерб не возместили.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
Какая ссора?!! Налетели толпой и забили до смерти... А теперь решили на одного всё повесить.
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?