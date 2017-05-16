Сидельцев самарской ИК №10 привлекают за мошенничество

В следственной части Самарского горУВД закончено расследование уголовного дела по 58 эпизодам телефонного мошенничества, совершенного тремя заключенными самарской ИК №10 Александром Паньшиным, Александром Алякиным и Сергеем Юдиным, а также тремя их свободными приятелями Игорем Коростелевым, Андреяном Шевяховым и Дмитрием Черниковым. Руководил группой 43-летний Юдин, отбывавший срок за убийство.

С ноября 2014-го по январь 2015 г. обвиняемые обманом похитили у жителей Омской, Челябинской, Ленинградской, Свердловской и Ростовской областей более 800 тыс. рублей. Мошенничество совершалось путем отправки СМС-сообщений о блокировке банковских карт. Получившим сообщение предлагалось перезвонить якобы в техотдел банка. Для придания убедительности сообщению номер указывался "красивый", включающий в себя нескольких одинаковых цифр, четырех 0000 или 8888 и т. д.

Аферисты для "разблокировки" карты предлагали гражданам подойти к ближайшему банкомату и выполнить указанным "оператором" действия. В результате деньги со счетов потерпевших пересылались на банковские карты или пополняли баланс номеров у сотового оператора, оформленных на подставных лиц.

По ходу общения мошенники узнавали у граждан логины и пароли приложения "Сбербанк онлайн" и, после того как обманутый гражданин пересылал на их счета деньги, еще и сами снимали с его карты различные суммы. Похищенные средства уходили на обезличенные виртуальные счета, затем переводились на банковские карты и обналичивались. Суммы, снятые со счетов потерпевших, варьировались от 2,5 тыс. до 100 тыс. рублей.

После хищения по указанным в СМС-сообщении номерам переставали отвечать. Осознав, что стали жертвами мошенников, граждане обратились в полицию. Оперативно-разыскные мероприятия вывели правоохранителей на членов группы, и их деятельность была пресечена в феврале 2015 года.

В ходе предварительного следствия обвиняемые свою вину не признали, материальный ущерб не возместили.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.