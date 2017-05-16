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В Сызрани наградили лучшие семьи

СЫЗРАНЬ. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 15 мая, в Сызрани в международный День семьи в банкетном зале "У Кремля" прошло торжественное мероприятие, на котором чествовали семьи, внесенные в городскую "Летопись семейного благополучия".

В Книгу почета вносят жизненные истории многодетных семей, а также семей, в которых воспитываются одаренные дети или ребята с ограниченными возможностями здоровья, достигшие высоких результатов в учебе, спорте, искусстве.

Кроме этого, в книгу входят рассказы о трудовых династиях, а также о профессиональных замещающих семьях с большим стажем воспитания детей. Первые фамилии были занесены в Книгу почета в сентябре 2016 года. В этом году "Летопись семейного благополучия" пополнили еще 10 фамилий.

Глава администрации города Николай Лядин поздравил присутствующих: "Действительно, это прекрасная идея — создать "Летопись семейного благополучия" Сызрани и сделать традицией внесение новых имен. Сегодня еще 10 лучших примеров войдут в историю развития института семьи. Они посвятили себя благородному делу — воспитанию своих и приемных детей, это семьи с большим стажем семейной жизни, трудовые династии — гордость наших предприятий, творческие и активные семьи".

Он выразил слова благодарности за труд и воспитание детей и поздравил всех с праздником, пожелав здоровья, счастья, благополучия, мира и добра.

Награды вручались в номинациях "Многодетная семья", "Профессиональная замещающая семья", "Семейная трудовая династия", "Семья, воспитывающая (воспитавшая) ребенка с ограниченными возможностями здоровья, который имеет успехи в самореализации", "Семья, воспитывающая (воспитавшая) ребенка, имеющего выдающиеся заслуги на областном, федеральном и международном уровнях".

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