Полиция: сбитая автокраном школьница шла по "зебре"

Школьница, сбитая насмерть автокраном на пр. Кирова в Самаре, переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, трагедия произошла около 7 часов утра. Водитель "Урала", ехавший в крайнем левом ряду по пр. Кирова со стороны Щигровского переулка в направлении ул. Береговой, допустил наезд на 13-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля.

От полученных травм ребенок скончался на месте ДТП.

По факту ДТП проводится проверка. Сейчас сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.