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ДТП Происшествия

В Самаре на пр. Кирова автокран сбил ребенка

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 17 мая, утром на пр. Кирова в районе пешеходного перехода неподалеку от проходной завода им. Кузнецова и от школы ДОСААФ под колеса автокрана попала девочка, сообщают в соцсетях очевидцы происшествия.

Свидетели сообщают, что учебники разбросаны на дороге.

По вашему мнению, какое место займут "Крылья Советов" по итогам чемпионата страны?

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Последние комментарии

Ольга Одинцова 19 апреля 2017 13:30 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!

Александр ( УПРАВСКИЙ ) 18 апреля 2017 14:48 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !

Игорь Шохин 17 марта 2017 13:44 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

А это был твой отец.

Наталья Печёнкина 17 марта 2017 10:21 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

Одной алкашней меньше!

Alexey Isaev 09 февраля 2017 00:00 В Самаре иномарка рухнула с моста через р. Татьянку

Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.

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