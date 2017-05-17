В Самаре на пр. Кирова автокран сбил ребенка

В среду, 17 мая, утром на пр. Кирова в районе пешеходного перехода неподалеку от проходной завода им. Кузнецова и от школы ДОСААФ под колеса автокрана попала девочка, сообщают в соцсетях очевидцы происшествия.
Свидетели сообщают, что учебники разбросаны на дороге.
Последние комментарии
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.