В Самаре на пр. Кирова автокран сбил ребенка

В среду, 17 мая, утром на пр. Кирова в районе пешеходного перехода неподалеку от проходной завода им. Кузнецова и от школы ДОСААФ под колеса автокрана попала девочка, сообщают в соцсетях очевидцы происшествия.

Свидетели сообщают, что учебники разбросаны на дороге.