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ДТП Происшествия

Погибшая под колесами автокрана девочка росла в многодетной семье

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 17 мая, под колесами автокрана в Самаре погибла ученица школы №138, что находится на пр. Кирова, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении пропаганды ОГИБДД Самары.

Фото: Фото предоставлено автором

По данным полицейских, погибшую звали Валерия. В ее семье шесть детей, двое из которых уже взрослые, работающие люди. Проживала Валерия на ул. Каховской. Путь в школу занимал около 40 минут. Несмотря на то что занятия начинались в 8:30, в школу девочка обычно приходила более чем за час до их начала. И сегодня, в день трагедии она отправилась на учебу примерно в 6:20.

Около 7 часов утра вышла из автобуса и переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, где ее сбил 30-летний водитель автокрана на базе автомобиля "Урал". Ее жизнь оборвалась в 14 лет.

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Ivan Pyrov 11:15 Полиция: сбитая автокраном школьница шла по "зебре"

Несчастный ребенок, соболезнования родителям. Надеюсь, сволочь на автокране получит реальный срок на те же 13 лет...

Ольга Одинцова 19 апреля 2017 13:30 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!

Александр ( УПРАВСКИЙ ) 18 апреля 2017 14:48 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !

Игорь Шохин 17 марта 2017 13:44 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

А это был твой отец.

Наталья Печёнкина 17 марта 2017 10:21 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

Одной алкашней меньше!

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