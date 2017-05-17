Погибшая под колесами автокрана девочка росла в многодетной семье

В среду, 17 мая, под колесами автокрана в Самаре погибла ученица школы №138, что находится на пр. Кирова, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении пропаганды ОГИБДД Самары.

По данным полицейских, погибшую звали Валерия. В ее семье шесть детей, двое из которых уже взрослые, работающие люди. Проживала Валерия на ул. Каховской. Путь в школу занимал около 40 минут. Несмотря на то что занятия начинались в 8:30, в школу девочка обычно приходила более чем за час до их начала. И сегодня, в день трагедии она отправилась на учебу примерно в 6:20.

Около 7 часов утра вышла из автобуса и переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, где ее сбил 30-летний водитель автокрана на базе автомобиля "Урал". Ее жизнь оборвалась в 14 лет.