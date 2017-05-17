В "Мега-Сити" откроется фотовыставка "Самарская Лука – заповедный остров России"

В ТЦ "Мега-Сити" 19 мая в 11.00 откроется фотовыставка "Самарская Лука — заповедный остров России", сообщила пресс-служба областного отделения Союза журналистов.

В открытии примет участие директора НП "Самарская Лука" Александр Губернаторов.

В рамках встречи можно будет задать любые интересующие вопросы по мероприятиям и акциям, проводимым в рамках Года экологии и 100-летия заповедной системы, о готовности Самарской области и федеральных особо охраняемых природных территорий, находящихся на ее территории, к туристическому сезону, о деятельности ООПТ, достижениях и проблемах, готовности к ЧМ-2018, о проблемах Волги и путях их решения и прочее.