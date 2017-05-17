Военнослужащего из Карелии подозревают в изнасиловании жительницы Новокуйбышевска

Правоохранительные органы Самарской области проводят проверку по факту сообщения о сексуальном насилии, которое поступило в полицию вечером 15 мая.

По сведениям источника в органах, само преступление совершено было вечером 13 мая в квартире дома по ул. Подстепновской микрорайона Южный город.

В изнасиловании подозревают 25-летнего военнослужащего из Республики Карелия. Его предполагаемой жертвой стала 18-летняя жительница Новокуйбышевска.

Уголовное дело пока не возбуждено, проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.