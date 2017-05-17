Военнослужащего из Карелии подозревают в изнасиловании жительницы Новокуйбышевска

Правоохранительные органы Самарской области проводят проверку по факту сообщения о сексуальном насилии, которое поступило в полицию вечером 15 мая.
По сведениям источника в органах, само преступление совершено было вечером 13 мая в квартире дома по ул. Подстепновской микрорайона Южный город.
В изнасиловании подозревают 25-летнего военнослужащего из Республики Карелия. Его предполагаемой жертвой стала 18-летняя жительница Новокуйбышевска.
Уголовное дело пока не возбуждено, проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.
Последние комментарии
Какая ссора?!! Налетели толпой и забили до смерти... А теперь решили на одного всё повесить.
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?