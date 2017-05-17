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Музеи и выставки Культура

В СОУНБ проходит выставка, приуроченная к столетию самарской актрисы Веры Ершовой

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской областной универсальной научной библиотеке проходит выставка, приуроченная к столетию Веры Ершовой, сообщил корреспондент Волга Ньюс.

С экспозицией "Легенда по имени Вера Ершова" можно познакомиться в отделе искусств СОУНБ в течение мая и июня.

Более 60 лет Вера Александровна (1917-2006) выходила на сцену Самарского академического театра драмы. Выставка в отделе искусств, посвященная ее столетию, разделена на две части.

В первой воссоздана атмосфера гримерной комнаты актрисы. Здесь, например, можно увидеть ее парик, изысканные платья героинь Ершовой — Сары Бернар из спектакля "Смерть лангусты" и Анни из спектакля "Яблочная леди".

В другой части экспозиции воссоздан рабочий кабинет Ершовой.

На выставке можно увидеть ее фотографии из различных спектаклей, находящиеся в архиве Самарского академического драматического театра. В том числе раритетные ранние снимки. Например, фотографию, где актриса представлена в образе Ирины в спектакле "Три сестры". Старые программки, афиши, многочисленные публикации о Вере Александровне и ее сценических образах, сценарии спектаклей "Гарольд и Мод", "Золотая карета", "Старомодная комедия" с пометками актрисы, миниатюрная копия декорации постановки "Афинские вечера" — все это помогает воссоздать мир Ершовой.

Тут же можно увидеть созданный в 1997 г. самарским художником Юрием Филипповым портрет Веры Александровны на фоне полученной ею "Золотой маски". Потом художник рассказывал, что актриса долго отказывалась позировать, ссылаясь на возраст. Когда же работа была закончена, она со свойственной ей иронией назвала живописца "комплиментарщиком". Но к картине привязалась. Художнику удалось передать не только портретное сходство, но и суть актрисы. Ее женственность, величественность и чувство собственного достоинства.

В рамках выставочного проекта в отделе искусств проходят экскурсии, творческие встречи. Так, 23 мая в 17.00, Алена Самсонова представит свой документальный фильм "Вера Ершова: быть актрисой", после чего пройдет обсуждение этой ленты.

В 17.00 30 мая состоится творческая встреча с театральным критиком Татьяной Журчевой. Она поделится своими воспоминаниями о Вере Ершовой и ее работе в театре. Посетителей библиотеки ждет просмотр уникальных записей. Это фрагменты спектакля "Яблочная леди", где Ершова блистала в роли Анни, и записи сцены с участием этой актрисы из спектакля "Месье Амилькар, или Человек, который платит". Эта постановка стала последней в ее творческой судьбе.

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