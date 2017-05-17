В Самаре тушат пожар в автоцентре на ул. Ново-Садовой

В среду, 17 мая, в 13:44 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании в автоцентре на ул. Ново-Садовой в районе Постникова Оврага, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожарные сразу выехали на тушение. Очаг возгорания удалось локализовать в 14:20. Сейчас тушение продолжается. Данных о пострадавших нет.