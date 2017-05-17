Областной бюджет поддержит инициативы жителей

В среду, 17 мая, на заседании правительства Самарской области вице-губернатор Дмитрий Овчинников представил проект постановления об утверждении государственной программы Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований " на 2017-2025 годы.

Госпрограмма разработана по поручению губернатора, ее цель - вовлечение жителей муниципальных образований в развитие их территорий, увеличение средств муниципалитетов, расходуемых на решение проблем, которые волнуют граждан.

Идеи по улучшению жизни в селе, городе или районе могут быть самыми разнообразными: организация водоснабжения, ремонт дорог, пожарная безопасность, сбор отходов, освещение улиц, размещение площадок, спортивных объектов и мест массового отдыха. Также они могут касаться объектов культурного наследия, курортов и народно-художественных промыслов.

По словам Дмитрия Овчинникова, программой предусмотрено два направления государственной поддержки. Первое направление - это самофинансирование, самообложение граждан, решение о котором принимается на местных референдумах. Эта мера касается только небольших поселений, где такие референдумы могут быть проведены без особых затрат.

На один рубль собранных жителями и организациями средств будет выделяться один рубль из регионального бюджета. Максимальная сумма, которая может быть выделена из областного бюджета на один проект, - 1 млн рублей. Референдум могут организовать как сами граждане, так и органы местного самоуправления.

Второе направление - софинансирование и реализация общественных проектов. Оно предусмотрено для крупных муниципальных образований, городских округов, районов города Самары, где проведение референдумов практически невозможно из-за стоимости проведения и сроков их подготовки.

Поддержка общественных проектов из регионального бюджета будет осуществляется на конкурсной основе. Минимальная доля самофинансирования за счет средств граждан и организаций - 7%. Также обязательно софинансирование за счет средств местного бюджета. Оно, кстати, станет одним из критериев отбора. Инициировать проекты могут общественные советы, органы самоуправления, непосредственно сами граждане.

В 2017 г. на поддержку инициатив населения в рамках госпрограммы решено выделить 20 млн рублей.

Решением правительства данная программа была утверждена единогласно.