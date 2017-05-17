Областной бюджет поддержит инициативы жителей

В среду, 17 мая, на заседании правительства Самарской области вице-губернатор Дмитрий Овчинников представил проект постановления об утверждении государственной программы Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований " на 2017-2025 годы.
Госпрограмма разработана по поручению губернатора, ее цель - вовлечение жителей муниципальных образований в развитие их территорий, увеличение средств муниципалитетов, расходуемых на решение проблем, которые волнуют граждан.
Идеи по улучшению жизни в селе, городе или районе могут быть самыми разнообразными: организация водоснабжения, ремонт дорог, пожарная безопасность, сбор отходов, освещение улиц, размещение площадок, спортивных объектов и мест массового отдыха. Также они могут касаться объектов культурного наследия, курортов и народно-художественных промыслов.
По словам Дмитрия Овчинникова, программой предусмотрено два направления государственной поддержки. Первое направление - это самофинансирование, самообложение граждан, решение о котором принимается на местных референдумах. Эта мера касается только небольших поселений, где такие референдумы могут быть проведены без особых затрат.
На один рубль собранных жителями и организациями средств будет выделяться один рубль из регионального бюджета. Максимальная сумма, которая может быть выделена из областного бюджета на один проект, - 1 млн рублей. Референдум могут организовать как сами граждане, так и органы местного самоуправления.
Второе направление - софинансирование и реализация общественных проектов. Оно предусмотрено для крупных муниципальных образований, городских округов, районов города Самары, где проведение референдумов практически невозможно из-за стоимости проведения и сроков их подготовки.
Поддержка общественных проектов из регионального бюджета будет осуществляется на конкурсной основе. Минимальная доля самофинансирования за счет средств граждан и организаций - 7%. Также обязательно софинансирование за счет средств местного бюджета. Оно, кстати, станет одним из критериев отбора. Инициировать проекты могут общественные советы, органы самоуправления, непосредственно сами граждане.
В 2017 г. на поддержку инициатив населения в рамках госпрограммы решено выделить 20 млн рублей.
Решением правительства данная программа была утверждена единогласно.
Последние комментарии
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.
Главное коллектив подобрать новый.
Рад. Искренне рад. Как человек неравнодушный ждал с нетерпением этого события. Конечно каждая кухарка может управлять государством, но не до такой степени.
Интересно
Совести у чиновников нет. Если бы не Меркушкин, то не один миллион рублей они истратили на себя любимых.Увольнять таких надо. Они и дальше будут воровать.