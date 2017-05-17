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Суды Происшествия

Полицейской, обвиняемой в халатности, которая привела к гибели ребенка, запросили условный срок

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Экс-сотрудница ПДН, которая не заметила на теле трехлетней Василисы следы побоев и сильный ожог, возможно, останется на свободе.

Фото: Александра Будаева

Напомним, Ирину Маланчук судят за халатность и служебный подлог.

Дело в том, что 31 января 2016 г. утром в Кировском районе Самары погибла девочка - трехлетняя Василиса. Впоследствии установят: на протяжении месяца сожитель ее матери Харитон Горячкин то и дело "воспитывал" ребенка, от чего у нее появлялись синяки да раны. От жестокого избиения вечером 30 января девочка и скончалась на следующий день.

По версии следствия, гибель ребенка можно было предотвратить: ведь еще 10 января она попала в больницу с раной на подбородке, о чем врачи сообщили в полицию и органы опеки. И те и другие домой к девочке приходили, но ничего страшного не увидели.

Под суд, впрочем, пошла только Маланчук. Как объяснили в прокуратуре Промышленного района, материалы к ней поступили еще 21 января, но до Василисы она "дошла" лишь 26-го. Мамы девочки дома не было, и вместо нее все документы подписал Горячкин, он же составил и заявление с просьбой не проверять ничего дальше, так как ребенок просто упал с дивана.

Между тем, как следует из обвинительного заключения, Маланчук должна была осмотреть Василису (тогда бы она увидела синяки и ожог на спине) и поговорить с соседями. Ничего этого она не сделала, зато по документам о проделанной работе отчиталась.

В ноябре 2016 г. Харитона Горячкина приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

Ирине Маланчук лишение свободы, по-видимому, не грозит: гособвинение запросило ей три года условно с испытательным сроком еще на два года, хотя санкции статей, по которым она обвинялась, предусматривали до четырех лет лишения свободы со штрафом.

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