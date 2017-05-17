Полицейской, обвиняемой в халатности, которая привела к гибели ребенка, запросили условный срок

Экс-сотрудница ПДН, которая не заметила на теле трехлетней Василисы следы побоев и сильный ожог, возможно, останется на свободе.
Напомним, Ирину Маланчук судят за халатность и служебный подлог.
Дело в том, что 31 января 2016 г. утром в Кировском районе Самары погибла девочка - трехлетняя Василиса. Впоследствии установят: на протяжении месяца сожитель ее матери Харитон Горячкин то и дело "воспитывал" ребенка, от чего у нее появлялись синяки да раны. От жестокого избиения вечером 30 января девочка и скончалась на следующий день.
По версии следствия, гибель ребенка можно было предотвратить: ведь еще 10 января она попала в больницу с раной на подбородке, о чем врачи сообщили в полицию и органы опеки. И те и другие домой к девочке приходили, но ничего страшного не увидели.
Под суд, впрочем, пошла только Маланчук. Как объяснили в прокуратуре Промышленного района, материалы к ней поступили еще 21 января, но до Василисы она "дошла" лишь 26-го. Мамы девочки дома не было, и вместо нее все документы подписал Горячкин, он же составил и заявление с просьбой не проверять ничего дальше, так как ребенок просто упал с дивана.
Между тем, как следует из обвинительного заключения, Маланчук должна была осмотреть Василису (тогда бы она увидела синяки и ожог на спине) и поговорить с соседями. Ничего этого она не сделала, зато по документам о проделанной работе отчиталась.
В ноябре 2016 г. Харитона Горячкина приговорили к 13 годам колонии строгого режима.
Ирине Маланчук лишение свободы, по-видимому, не грозит: гособвинение запросило ей три года условно с испытательным сроком еще на два года, хотя санкции статей, по которым она обвинялась, предусматривали до четырех лет лишения свободы со штрафом.
Последние комментарии
Поздравляю Военно Воздушные Силы с избавлением от такого "героя России". Жаль, конечно, что не всех его "друзей" скрутили. Статус офицера российской армии для меня останется в памяти, как синоним таким словам, как коррупция и жадность.
С мужиками всё понятно, хотели заработать, но не получилось. А вот заказчица мутная какая-то. Сначала не платила налоги и это, при её фирменном опыте, наталкивает на мысль, что делала она это умышленно. Но налоговая про это узнала. Потом Васильева решила через взятку решить свои проблемы. Продала всё на 16,5 млн? У меня сразу возникает вопрос, а что ж там за квартира такая была да ещё и Самаре или машина миллионов за 6, чтобы такую сумму набрать? Некоторые граждане РФ и за 25 лет такое не насобирают. Далее. Продала она всё и куда деньги делись, если наши муляж? Подсудимые явно не успели ими завладеть. И потом, сначала она решила дать взятку судье, затем передумала. Передумала и передумала, позвонила бы этим двум и сказала, что отказывается от сделки. Зачем их сдавать-то? Вот что не понятно. Её адвокат плачется за неё, что она осталась "гол как сокол" на старости лет, но на адвоката она нашла деньги, тем более с присутствием оного в суде, а не просто для консультации. А у подсудимых разве нет проблем? Может у кого-то из них дети без отца будут расти или кто-то из родных умрёт от разрыва сердца? Это разве компенсирует потерю имущества, если потеря вообще имеет место быть? Жаль, что человечность и совесть у некоторых людей спит или уходит в загул. Люди какие-то злые стали.
поспели вишни в саду у дяди Вани....
В России можно оскорблять только русских!
Мы так долго говорили о демократии, о свободе слова. Плиз получите и распишетесь. Если бы г-н Черных был бы депутатом или гос. служащим тогда можно было бы искать справедливость. А так нашему дорогому государству наплевать на народ. Назовите мне хоть один пример или случай из жизни что бы простому смертному помогли ????????