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Футбол Спорт

"Крылья Советов" обыграли "Томь" - 2:0

ТОМСК. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 17 мая, в очередном матче РФПЛ "Крылья Советов" встречались на выезде с ФК "Томь".

Фото: www.kc-camapa.ru

Первый гол самарцы забили на пятой минуте. Кристиан Паскуато сделал навес с углового. Джанни Бруно опередил защитников на ближней штанге и головой вколотил мяч в сетку - 1:0.

Во втором тайме вместо Бруно на поле вышел Милан Родич, который из-за травмы не играл за "Крылья" с 11 марта. На 80-й минуте сербский полузащитник отдал отличный пас в штрафную на Сергея Корниленко. Нападающий оказался один на один с голкипером и хладнокровно поразил ворота "Томи" - 2:0. Этот гол стал для белорусского форварда восьмым в сезоне.

В итоге 2:0 в пользу "Крыльев Советов". Самарская команда набрала 28 очков и обошла в таблице "Оренбург", который проведет свой матч сегодня вечером. В заключительном туре "КС" сыграют с грозненским "Тереком". Эта встреча состоится в воскресенье, 21 мая, на стадионе "Металлург" и начнется в 16:00 по самарскому времени, сообщает официальный сайт клуба.

По вашему мнению, какое место займут "Крылья Советов" по итогам чемпионата страны?

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опять- виноваты все, а крайних нет !!!

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попер шантаж

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снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.

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