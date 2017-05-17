Глава Самары поделился опытом с коллегами из других городов Поволжья

В среду, 17 мая, глава города Олег Фурсов принял участие в общем собрании Ассоциации городов Поволжья. На этот раз мероприятие прошло в Нижнем Новгороде.
Представители муниципалитетов обменялись опытом работы по благоустройству городских территорий в рамках Года экологии в России.
Олег Фурсов, занимающий должность заместителя председателя Ассоциации, рассказал, как Самара решает задачи по благоустройству районов частной жилой застройки. Для нашего города, более 40% территории которого занимает частный сектор, это особенно важная задача. Необходимо отметить, что опыт Самары был положительно оценен участниками встречи и принят к реализации другими городами.
Одной из основных проблем частного сектора Самары остаются несанкционированные свалки. Городскими властями был разработан комплекс мероприятий для решения задач по ликвидации таких мест и профилактике их появления.
В настоящее время частный сектор города на 100% включен в централизованную систему сбора и вывоза бытовых отходов. Администрации районов города регулярно проводят обследования, выявляют новые незаконные свалки.
В местах потенциального образования свалок устанавливаются камеры видеонаблюдения, круглосуточные пункты охраны, проводятся рейды по проблемным территориям, в ходе которых задерживаются машины, производящие сброс мусора.
Во время выступления глава Самары акцентировал внимание на том, что контроль за соблюдением природоохранного законодательства — это межведомственная задача. Поэтому в рейдах, кроме сотрудников администрации, принимают участие представители полиции, природоохранной прокуратуры, дорожной инспекции, Росприроднадзора и других ведомств.
Кроме того, в работе используются и передовые технологии. Так, в марте этого года в рамках взаимодействия с Управлением войск национальной гвардии прошло первое контрольное мероприятие с применением беспилотных летательных аппаратов для обнаружения незаконных свалок в Кировском районе.
В комплексе все эти мероприятия позволили сократить количество незаконных свалок более чем в три раза.
Для повышения экологической культуры самарцев администрацией был разработан ряд проектов и образовательных программ.
Среди них — проект "Поработал — отдохни!", реализованный в рамках месячника по благоустройству. Наиболее активные участники акции смогли попасть на концерт звезд российской эстрады на площади Куйбышева, а также получили дисконтные карты и скидки на покупки в торговых сетях.
В 27 дворах, жители которых дружно вышли на уборку, будут установлены системы наружного видеонаблюдения, а в более чем 160 дворах будет проведен ремонт за счет средств федеральной программы.
Кроме того, более 50 организаций и общественных объединений присоединились к соглашению о совместных действиях по созданию комфортной городской среды и вышли на уборку самарских улиц, а строительные организации взяли на себя обязательство привести в порядок фасады деревянных домов в историческом центре.
"Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, наша задача — и в дальнейшем работать над повышением уровня жизни населения, над созданием комфортных условий для работы и отдыха. Забота об экологических условиях проживания, труда и отдыха в городской среде — это забота о нашем будущем, о будущем наших детей", — сказал в завершении Олег Фурсов.
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