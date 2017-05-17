На организацию детского отдыха в Самаре направят 193 млн рублей

В 2017 г. на организацию летнего отдыха детей будет направлено более 193 млн руб., что на 7 млн руб. больше показателей прошлого года. Об этом сообщили во вторник, 16 мая, на заседании профильного комитета Самарской городской думы.
Вариантов отдыха предлагается несколько. Для любителей природы будут работать 10 летних лагерей круглосуточного пребывания. Это центры "Арго", "Волгаренок", "Заря" и т. д. Ребят ждут профильные смены, посвященные Году экологии и чемпионату мира по футболу.
Для тех, кто проводит лето дома, предлагаются лагеря дневного пребывания на базе образовательных учреждений. Всего летом 2017 года будут работать 178 таких лагерей. Планируется, что их посетят более 13 тыс. детей.
Не обойдется и без выездных мероприятий. В июне–августе более 14 тыс. школьников примут участие в экспедициях, походах, в конкурсах, фестивалях, сборах и экскурсиях по родному краю.
Кроме того, по городу будет работать 115 спортивных площадок. Они расположены при школах и центрах дополнительного образования. Для занятий с юными спортсменами город привлечет более 100 профессиональных тренеров.
Пока дети отдыхают, их школы будут приводить в порядок. Всего в Самаре работает 160 муниципальных общеобразовательных учреждений. В связи со сложной финансовой ситуацией капитальный ремонт проведут лишь в 21 одной школе. На эти цели бюджет выделяет 56,3 млн рублей.
О ходе работ власти будут информировать депутатов и членов общественных советов микрорайонов.
Последние комментарии
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.
Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!
Какой пакет документов подготовить?
Молодцы, ТАУ! Как всегда, впереди планеты всей! Так держать!