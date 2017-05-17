В Красноармейском районе объявлен конкурс на нового главу

Собрание представителей Красноармейского района объявило конкурс на замещение должности главы муниципалитета. Решение было принято 10 мая на очередном заседании собрания.

Напомним, предыдущий глава Евгений Макридин досрочно сдал свои полномочия в марте этого года. Сейчас он возглавляет Волжский район области. Прием заявок на должность главы продлится с 12 мая по 9 июня.

Отбором претендентов будет заниматься конкурсная комиссия, в которую войдут восемь человек. Район представят глава представительного органа Анатолий Почукаев и депутаты Служамал Аппакова, Сергей Мазуров и Анатолий Пустобаев.

Еще четыре члена комиссии будут делегированы губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным. Они должны определить минимум две наиболее достойные кандидатуры, из которых и будет выбран новый глава.