16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Красноармейском районе объявлен конкурс на нового главу Глава Самары поделился опытом с коллегами из других городов Поволжья Управляющие микрорайонов Самары получили удостоверения В мэрии объяснили увольнение Виктора Кузьмина недобросовестным исполнением служебных обязанностей Прокуратура: руководителя управления администрации Самары уволили после коррупционного нарушения

Муниципалитеты Власть и политика

В Красноармейском районе объявлен конкурс на нового главу

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 44
Версия для печати

Собрание представителей Красноармейского района объявило конкурс на замещение должности главы муниципалитета. Решение было принято 10 мая на очередном заседании собрания.

Напомним, предыдущий глава Евгений Макридин досрочно сдал свои полномочия в марте этого года. Сейчас он возглавляет Волжский район области. Прием заявок на должность главы продлится с 12 мая по 9 июня.

Отбором претендентов будет заниматься конкурсная комиссия, в которую войдут восемь человек. Район представят глава представительного органа Анатолий Почукаев и депутаты Служамал Аппакова, Сергей Мазуров и Анатолий Пустобаев.

Еще четыре члена комиссии будут делегированы губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным. Они должны определить минимум две наиболее достойные кандидатуры, из которых и будет выбран новый глава.

По вашему мнению, какое место займут "Крылья Советов" по итогам чемпионата страны?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Столяров 11 марта 2017 10:22 На должность начальника отдела транспорта КЖКХ Сызрани назначен Дмитрий Воробьев

Развалил Кашмир и свалил.

Сергей Паналин 14 февраля 2017 19:34 Глава Красноармейского района участвует в конкурсе на пост главы Волжского района

Макридин??? Не дай Бог!

Сергей Паналин 01 февраля 2017 19:49 В Волжском районе объявлен конкурс на пост главы

Своего, местного надо! Чтоб район знал и жители ему доверяли!

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 11:02 Изменено зонирование кладбища "Сорокины Хутора" и поселка Малый Сорокин Хутор

Строительство упорно шагает к берегу Волги.

Катя Филимонова 14 ноября 2016 18:58 В гимназии №11 с родителей взимают условно добровольные пожертвования

Скажите, пожалуйста, а чем закончилась аналогичная проверка в гимназии №3 в 2014-15 г.г.? Кажется, ничем. А там всё было гораздо хуже.

Фото на сайте

Сергей Анташев избран главой Тольятти

Сергей Анташев избран главой Тольятти

Главой Елховского района стала Наталья Павлова

Главой Елховского района стала Наталья Павлова

Евгений Макридин избран главой Волжского района

Евгений Макридин избран главой Волжского района

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4