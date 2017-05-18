Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг турнира в Риме, обыграв представительницу Латвии Анастасию Севастову со счетом 7:6 (7:4), 6:2, сообщает championat.com.

Матч продолжался 1 час 33 минуты. 25-летняя Анастасия совершила одну двойную ошибку и реализовала шесть из 12 брейк-пойнтов. На счету Севастовой один эйс и четыре брейка.

За выход в четвертьфинал Павлюченкова поспорит с румынкой Симоной Халеп.