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Футбол Спорт

Матч "Крыльев Советов" с "Тереком" рассудит Алексей Николаев

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Назначены арбитры на матчи заключительного 30-го тура Чемпионата России по футболу сезона 2016/17.

Матч "Крылья Советов" – "Терек", который состоится в воскресенье, 21 мая в 16:00, будет обслуживать следующая бригада арбитров: судья – москвич Алексей Николаев; ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Илья Елеференко (Москва); инспектор – москвич Сергей Мартынов.

При судействе Николаева самарская команда сыграла 23 матча. Из них 11 поражений, восемь ничьих. 

По вашему мнению, какое место займут "Крылья Советов" по итогам чемпионата страны?

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Да и самого "этого игрока" сбагрили. Толку от него было немного.

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попер шантаж

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снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.

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