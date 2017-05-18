Матч "Крыльев Советов" с "Тереком" рассудит Алексей Николаев

Назначены арбитры на матчи заключительного 30-го тура Чемпионата России по футболу сезона 2016/17.

Матч "Крылья Советов" – "Терек", который состоится в воскресенье, 21 мая в 16:00, будет обслуживать следующая бригада арбитров: судья – москвич Алексей Николаев; ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Илья Елеференко (Москва); инспектор – москвич Сергей Мартынов.

При судействе Николаева самарская команда сыграла 23 матча. Из них 11 поражений, восемь ничьих.