Участок ул. Куйбышева, закрытый из-за порыва в теплотрассе, планируют открыть во второй половине дня

В среду, 17 мая, в ходе гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых АО "Предприятие тепловых сетей", на пересечении улиц Куйбышева и Красноармейской выявили повреждение теплотрассы диаметром 400 мм, которое привело к разрушению дорожного полотна.
На оперативном совещании в администрации Самары принято решение на время перекрыть ул. Куйбышева на этом участке и устранить повреждение.
В 22:00 17 мая работники двух подрядных организаций приступили к земляным работам. К 2:00 ночи работы были завершены и уложен участок новой трубы протяженностью 12,5 метра. Затем работники организации "XXI век" приступили к восстановлению благоустройства. На данный момент эти работы подходят к завершению. Возобновить автомобильное движение на участке планируется 18 мая во второй половине дня, сообщают в "ПТС".
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(