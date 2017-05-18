Участок ул. Куйбышева, закрытый из-за порыва в теплотрассе, планируют открыть во второй половине дня

В среду, 17 мая, в ходе гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых АО "Предприятие тепловых сетей", на пересечении улиц Куйбышева и Красноармейской выявили повреждение теплотрассы диаметром 400 мм, которое привело к разрушению дорожного полотна.

На оперативном совещании в администрации Самары принято решение на время перекрыть ул. Куйбышева на этом участке и устранить повреждение.

В 22:00 17 мая работники двух подрядных организаций приступили к земляным работам. К 2:00 ночи работы были завершены и уложен участок новой трубы протяженностью 12,5 метра. Затем работники организации "XXI век" приступили к восстановлению благоустройства. На данный момент эти работы подходят к завершению. Возобновить автомобильное движение на участке планируется 18 мая во второй половине дня, сообщают в "ПТС".