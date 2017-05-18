16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Сергиевском районе отчитались за бюджет 2016 года В Отрадном подвели итоги программы поддержки предпринимателей В Красноармейском районе объявлен конкурс на нового главу Глава Самары поделился опытом с коллегами из других городов Поволжья Управляющие микрорайонов Самары получили удостоверения

Муниципалитеты Власть и политика

В Отрадном подвели итоги программы поддержки предпринимателей

ОТРАДНЫЙ. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 33
Версия для печати

В четверг, 18 мая, официальный сайт администрации Отрадного сообщил, что на коллегии отдела развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг были рассмотрены итоги реализации муниципальной программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства" за 2016 год. Программа рассчитана на 2016–2020 годы.

В прошлом году на мероприятия, предусмотренные программой, планировалось направить 18,67 млн руб., из них полмиллиона — средства местного бюджета, остальная сумма — средства муниципального фонда поддержки предпринимательства "Прогресс". Но в течение года общая сумма финансирования выросла до 28 млн рублей. Такого роста удалось добиться за средств фонда "Прогресс".

В 2016 году было профинансировано 45 бизнес-проектов на сумму 27,65 млн рублей. Из них 22 проекта касались торговли, 13 — оказания услуг, 10 — производства и строительства.

Также в городе был проведен форум малого бизнеса "Отрадный — территория развития", в рамках которого состоялся круглый стол с первым заместителем министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Михаилом Ждановым. В форуме приняли участие 159 предпринимателей.

В Отрадный в течение года привлекались специалисты из областного центра для бесплатного обучения представителей малого и среднего бизнеса по различным темам. Например, таким как "Технология активных продаж", "Методы работы с трудными клиентами", "Борьба с конкурентами в масштабах малого бизнеса", "Продвижение товаров и услуг при резком падении спроса" и других. Семинары посетили 190 человек.

Специалистами Самарского межотраслевого института было проведено обучение по программе "Организация работы по охране труда на предприятиях малого и среднего бизнеса". В течение 2016 года непосредственно специалистами отдела развития предпринимательства было проконсультировано 177 человек.

Кроме того, в 2016 г. в Отрадном прошла региональная экономическая "Деловая миссия" субъектов малого и среднего бизнеса, на которой свою продукцию и услуги представили 66 предприятий со всей области.

Для распространения передового опыта предпринимательской деятельности в 2016 г. проведен городской конкурс "Лучший предприниматель города". Победителями признаны 10 конкурсантов. Их деятельность затрагивает сферу общественного питания, туристические услуги, торговлю, парикмахерские услуги, услуги такси и производственную сферу.

Стоит отметить, что за 2016 год в бюджеты всех уровней от субъектов малого и среднего предпринимательства Отрадного поступило налогов 57, 5 млн рублей. Это на 3,3 млн руб. больше, чем в 2015 году.

Бюджетная эффективность программы составила 100%, комплексная оценка эффективности ее реализации — 150,1%.

По вашему мнению, какое место займут "Крылья Советов" по итогам чемпионата страны?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Столяров 11 марта 2017 10:22 На должность начальника отдела транспорта КЖКХ Сызрани назначен Дмитрий Воробьев

Развалил Кашмир и свалил.

Сергей Паналин 14 февраля 2017 19:34 Глава Красноармейского района участвует в конкурсе на пост главы Волжского района

Макридин??? Не дай Бог!

Сергей Паналин 01 февраля 2017 19:49 В Волжском районе объявлен конкурс на пост главы

Своего, местного надо! Чтоб район знал и жители ему доверяли!

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 11:02 Изменено зонирование кладбища "Сорокины Хутора" и поселка Малый Сорокин Хутор

Строительство упорно шагает к берегу Волги.

Катя Филимонова 14 ноября 2016 18:58 В гимназии №11 с родителей взимают условно добровольные пожертвования

Скажите, пожалуйста, а чем закончилась аналогичная проверка в гимназии №3 в 2014-15 г.г.? Кажется, ничем. А там всё было гораздо хуже.

Фото на сайте

Сергей Анташев избран главой Тольятти

Сергей Анташев избран главой Тольятти

Главой Елховского района стала Наталья Павлова

Главой Елховского района стала Наталья Павлова

Евгений Макридин избран главой Волжского района

Евгений Макридин избран главой Волжского района

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4