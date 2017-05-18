В Отрадном подвели итоги программы поддержки предпринимателей

В четверг, 18 мая, официальный сайт администрации Отрадного сообщил, что на коллегии отдела развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг были рассмотрены итоги реализации муниципальной программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства" за 2016 год. Программа рассчитана на 2016–2020 годы.

В прошлом году на мероприятия, предусмотренные программой, планировалось направить 18,67 млн руб., из них полмиллиона — средства местного бюджета, остальная сумма — средства муниципального фонда поддержки предпринимательства "Прогресс". Но в течение года общая сумма финансирования выросла до 28 млн рублей. Такого роста удалось добиться за средств фонда "Прогресс".

В 2016 году было профинансировано 45 бизнес-проектов на сумму 27,65 млн рублей. Из них 22 проекта касались торговли, 13 — оказания услуг, 10 — производства и строительства.

Также в городе был проведен форум малого бизнеса "Отрадный — территория развития", в рамках которого состоялся круглый стол с первым заместителем министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Михаилом Ждановым. В форуме приняли участие 159 предпринимателей.

В Отрадный в течение года привлекались специалисты из областного центра для бесплатного обучения представителей малого и среднего бизнеса по различным темам. Например, таким как "Технология активных продаж", "Методы работы с трудными клиентами", "Борьба с конкурентами в масштабах малого бизнеса", "Продвижение товаров и услуг при резком падении спроса" и других. Семинары посетили 190 человек.

Специалистами Самарского межотраслевого института было проведено обучение по программе "Организация работы по охране труда на предприятиях малого и среднего бизнеса". В течение 2016 года непосредственно специалистами отдела развития предпринимательства было проконсультировано 177 человек.

Кроме того, в 2016 г. в Отрадном прошла региональная экономическая "Деловая миссия" субъектов малого и среднего бизнеса, на которой свою продукцию и услуги представили 66 предприятий со всей области.

Для распространения передового опыта предпринимательской деятельности в 2016 г. проведен городской конкурс "Лучший предприниматель города". Победителями признаны 10 конкурсантов. Их деятельность затрагивает сферу общественного питания, туристические услуги, торговлю, парикмахерские услуги, услуги такси и производственную сферу.

Стоит отметить, что за 2016 год в бюджеты всех уровней от субъектов малого и среднего предпринимательства Отрадного поступило налогов 57, 5 млн рублей. Это на 3,3 млн руб. больше, чем в 2015 году.

Бюджетная эффективность программы составила 100%, комплексная оценка эффективности ее реализации — 150,1%.