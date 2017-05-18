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Музеи и выставки Культура

Компания "МегаФон" и информационный портал "Волга Ньюс" покажут самое интересное из "Ночи музеев" в Самаре в режиме online

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ночь музеев" — международная акция, приуроченная к Международному дню музеев, во время которой можно осмотреть музейные экспозиции ночью. Основная цель акции — показать потенциал современных музеев. На территории России акция "Ночь музеев" проходит уже третий год, набирая популярность и масштаб. В Самаре в мероприятии принимают участие галерея "Виктория", Музей Модерна, Литературный музей, "Самара космическая", Художественный музей.

Фото: Армен АРУТЮНОВ

В этом году часть самарских мероприятий общероссийской акции "Ночь музеев", можно будет увидеть в режиме оnline-трансляции "МегаФон зовет друзей в музей". Шанс не пропустить ни одного интересного момента и "побывать" сразу на нескольких музейных площадках самарцам и жителям Самарской губернии предоставили компания "МегаФон" и информационный портал "Волга Ньюс".

20 мая с 19.00 по 21.00 на портале "Волга Ньюс" на главной странице сайта стартует интерактивная площадка. На протяжении 3 часов зрители будут наблюдать видеосюжеты с различных музейных площадок региона, акций, online-экскурсий и мастер-классов. Все это стало возможным благодаря быстрому интернету 4G от компании "МегаФон", работающему во всех городах и райцентрах области. Скоростная сеть поможет мобильным корреспондентам портала быстро передавать видео и фото интересного действа из музеев Самарской области, оперативно делиться большим объемом информации.

Добро пожаловать на интерактивную "Ночь музеев"!

По вашему мнению, какое место займут "Крылья Советов" по итогам чемпионата страны?

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