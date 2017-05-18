Компания "МегаФон" и информационный портал "Волга Ньюс" покажут самое интересное из "Ночи музеев" в Самаре в режиме online

"Ночь музеев" — международная акция, приуроченная к Международному дню музеев, во время которой можно осмотреть музейные экспозиции ночью. Основная цель акции — показать потенциал современных музеев. На территории России акция "Ночь музеев" проходит уже третий год, набирая популярность и масштаб. В Самаре в мероприятии принимают участие галерея "Виктория", Музей Модерна, Литературный музей, "Самара космическая", Художественный музей.
В этом году часть самарских мероприятий общероссийской акции "Ночь музеев", можно будет увидеть в режиме оnline-трансляции "МегаФон зовет друзей в музей". Шанс не пропустить ни одного интересного момента и "побывать" сразу на нескольких музейных площадках самарцам и жителям Самарской губернии предоставили компания "МегаФон" и информационный портал "Волга Ньюс".
20 мая с 19.00 по 21.00 на портале "Волга Ньюс" на главной странице сайта стартует интерактивная площадка. На протяжении 3 часов зрители будут наблюдать видеосюжеты с различных музейных площадок региона, акций, online-экскурсий и мастер-классов. Все это стало возможным благодаря быстрому интернету 4G от компании "МегаФон", работающему во всех городах и райцентрах области. Скоростная сеть поможет мобильным корреспондентам портала быстро передавать видео и фото интересного действа из музеев Самарской области, оперативно делиться большим объемом информации.
Добро пожаловать на интерактивную "Ночь музеев"!
Последние комментарии
От души хочу пожелать успеха!
Молодцы! Хорошее начало!
У жителей Самары уникальная возможность увидеть творчестно лучших из лучших художников Санкт-Петербурга. Только с 12 по 20 августа.
Посмотрим, как все организуют.
Была сегодня с внуком в зоопарке "Ноев ковчег", нам понравилось, зверушки чистые и ухоженные, нет вони (в отличии от нашего самарского зоопарка), ребята биологи очень отзывчивы, доброжелательны, не только показывают дают подержать и погладить животных, но и рассказывают очень интересно. Рекомендую посетить!)