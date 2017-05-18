Гандбольная "Лада" проиграла первый матч финала ГК "Ростов-Дон" — 26:30

В четверг, 18 мая, в первом матче финала плей-офф чемпионата России среди команд суперлиги в Тольятти "Лада" встречалась с "Ростов-Доном".

Тольяттинки проиграли гостям — 26:30. Следующий матч пройдет в понедельник, 22 мая, в Ростове-на-Дону, сообщает официальный сайт клуба.