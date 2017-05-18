Гандбольная "Лада" проиграла первый матч финала ГК "Ростов-Дон" — 26:30

В четверг, 18 мая, в первом матче финала плей-офф чемпионата России среди команд суперлиги в Тольятти "Лада" встречалась с "Ростов-Доном".
Тольяттинки проиграли гостям — 26:30. Следующий матч пройдет в понедельник, 22 мая, в Ростове-на-Дону, сообщает официальный сайт клуба.
"Лада": Орлова (0/1=0%), Уткина (11/35=31%), Цивка (2/7=28%); Какмоля — 1, Самохина — 10/2, Дмитриева — 9 (2 мин.), Голец — 3 (2 мин.), Щербак — 1, Носикова (2 мин.), Малашенко — 1, Карпачева, Краснова — 1 (2 мин.), Снопова, Гафонова.