Вода в Волге в этом году может не зацвести

Высокий уровень и низкая температура воды в р. Волга не дают размножаться сине-зеленым водорослям из-за чего река в этом году может не зацвести, сообщает tvsamara.ru со ссылкой на специалистов.

В этом году был зафиксирован рекордно высокий уровень воды в реке за всю историю наблюдений. У Самары уровень воды на полтора метра выше нормы. У Тольятти — на 40 сантиметров. Водохранилища переполнены.

Схожая ситуация наблюдается на всём Волжско-Камском каскаде. Циклон, запертый над территорией Приволжья, ежемесячно обеспечивал реку двойной, а то и тройной нормой осадков.